מבקרים שעלו להר הבית התבקשו להשאיר את דגלי ישראל מחוץ למתחם עוד לפני הבידוק הביטחוני, למרות רצון השר בן גביר להתיר את הכנסתם - מהלך שנבלם בידי ראש הממשלה.

בראיון לערוץ 7 מספר עקיבא אריאל מתנועת 'בידינו' על האירוע ומציין כי תנועתו פועלת מזה שנים, ובעיקר מאז השבעה באוקטובר, לעודד עולים למתחם ההר להגיע עם דגל הלאום ולנופף בו. "רבים הניפו אבל המשטרה לצערינו לא מאשרת את זה", הוא מספר.

כעת, לאחר הבהרת השר בן גביר שמדיניותו היא לאפשר הנפת דגל, כפי שהוא עצמו עשה ביום ירושלים וכפי שלא נאסר בשום חוק מחוקי מדינת ישראל, הגיעו עולים רבים לשערי הר הבית כאשר הם נושאים דגלי ישראל, "וכבר בכניסה לפני הבידוק המאבטחים והשוטרים הודיעו להם שאסור להכניס דגלים", אומר אריאל ומציין כי השוטרים הבהירו שהם ראו את הפרסומים על הנחיית השר ומדיניותו, ועם זאת הם אינם מאפשרים זאת.

בפועל, חלק מהדגלים הוחרמו לפני כניסת העולים למתחם ההר והיו מי שהצליחו להבריח דגלים פנימה, שם הניפו את הדגלים ושרו את ההמנון הלאומי. השוטרים שהיו במקום צילמו אותם ולא הורידו את הדגלים, אך כאשר ירדו מההר הם עוכבו ביציאה לשיחת הבהרת נהלים שמשמעותה אזהרה לקראת הפעם הבאה, בה במידה ויחזרו על המעשה הם יזומנו לשיחת הבהרה.

מספר המעוכבים לאותה שיחת הבהרה ונהלים היה שמונה כאשר אחת מהם הייתה, גם הפעם, עו"ד נילי נאהורי. כפי שניתן לראות בסרטון המצורף, קצין המשטרה מבהיר למבקר כי הוא ואנשיו ראו את הפרסומים בדבר המדיניות, אך דבר לא השתנה ויש להשאיר את הדגל מחוץ להר ורק אז להגיע לעמדת הבידוק.