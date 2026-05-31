פרסום ראשון: הממשלה אישרה היום (ראשון) את הקמתו של יישוב קהילתי חדש בגליל התחתון בשם "שיבולת", בהובלת שרת ההתיישבות אורית סטרוק.

במסגרת ההחלטה שאושרה, בשבועות הקרובים צפויה לקום שכונת חלוץ ראשונה בשטח המיועד. במסגרת ההחלטה אושר תקציב של 10 מיליון ש"ח להקמת מחנה זמני עבור הגרעין המייסד, אשר יאפשר את העלייה לקרקע כבר בחודשים הקרובים, במקביל לעבודות הפיתוח הקבועות של היישוב.

היישוב מתוכנן לכלול כ-350 יחידות דיור, והוא עתיד להיות היישוב ה-19 במספר של המועצה האזורית הגליל התחתון.

הקמת היישוב מקודמת זה שנים ארוכות. כבר בשנת 2003 נכלל שיבולת, שנקרא בתחילה "בית רימון ב'", בתוכנית להקמת יישובים חדשים בגליל.

התוכנית עוררה התנגדויות מצד יישובים סמוכים, שחששו מפגיעה במעמדם, וכן מצד ארגוני סביבה בשל החשש לפגיעה בשטחים פתוחים ובנוף.

במהלך השנים נעשו ניסיונות שונים לקדם את הפרויקט. בשנת 2011 הוצבו במקום מבנים זמניים, צעד שעורר מחלוקת ציבורית ומשפטית. בהמשך, בשנת 2015, אושרה תוכנית להקמת יישוב המשלב קהילה רגילה לצד אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

בשנת 2018 אישר קבינט הדיור את הקמת היישוב כיישוב צמוד-דופן לבית רימון, ובשנה שעברה פרסם משרד הבינוי והשיכון כי אושרה הקמתו. לפי התכנון, שיבולת יהיה היישוב ה-19 במועצה האזורית הגליל התחתון.

היישוב צפוי לכלול כ-350 יחידות דיור, מהן כ-70 יחידות המיועדות לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. לצד אזורי המגורים מתוכננים לקום מרכזים טיפוליים, מסגרות קהילתיות ומיזמים חברתיים שישלבו אוכלוסיות מגוונות במסגרת קהילה אחת.

עם נתניהו אחרי האישור צילום: מעיין טואף/ לע"מ

השרה סטרוק מסרה: "אישור ההחלטה היא בשורה גדולה לגליל. בשורה ציונית, חברתית והתיישבותית. בזמן שאויבנו יורים על הגליל, במקביל לפעילות הביטחונית וההגנתית - התשובה הטובה ביותר היא התיישבות. ההיקף העצום של מאות משפחות שנרשמו להצטרף ליישוב החדש, מלמד על חשיבותו החשובה ואנו מתכוונים להקים עוד ועוד יישובים כאלה. במקביל אנחנו עוסקים באינטנסיביות בימים אלה ממש בקיצור דרמטי של נוהל הקמל ישובים חדשים בצוות מיוחד בראשות מנכ"לית משרד רה"מ וכן בדרכים לתיקון 'לוח 2' שמשמש היום כחסם העיקרי נגד הרחבת היישובים הקיימים. אני מודה למשרד האוצר, החטיבה להתיישבות, לראש המועצה גליל תחתון על העבודה המשותפת".

יו"ר החטיבה להתיישבות ישי מרלינג הוסיף: "החטיבה להתיישבות מברכת על אישור החלטת הממשלה להקמת שכונה זמנית עבור הישוב החדש שיבולת. הקמת היישוב שבולת מביאה רעיון חברתי - קהילתי פורץ דרך, שבו יגורו בכפיפה אחת בעלי צרכים מיוחדים כשווי זכויות בקהילה מעורבת. הקמת הישוב היא פרי יוזמה ברוכה רבת שנים של החטיבה להתיישבות, משרד ההתיישבות, משרד השיכון, משרד הרווחה ומוא"ז גליל תחתון. הישוב יחזק את האחיזה הקרקעית בלב הגליל בדגש על רכס הטורען. מזה כ-15 שנה החטיבה והמועצה מלוות את הגרעין המתיישבים משלב החלום לשלב הנוכחי - תכנון מתקדם של הקמת השכונה הזמנית".

ראש המועצה האזורית גליל תחתון ניצן פלג התייחס גם הוא לאישור ומסר: "אני מברך על החלטת הממשלה להקמת היישוב שיבולת בגליל התחתון, אחרי 35 שנה של ייבוש בגליל, מדובר בבשורה משמעותית לאזור ולמדינת ישראל: יישוב קהילתי ייחודי מסוגו בעולם, שישלב תושבים עם ובלי מוגבלויות ויציב מודל של קהילה, שוויון וערבות הדדית. ותודה לשרת ההתיישבות על הובלת הנושא וקידומו".

אופיר שיק, סגן ראש מוא"ז גליל תחתון ויו"ר לב בגליל, בירך על ההחלטה ואמר: "זהו יום היסטורי לגליל ולציונות. אחרי עשרות שנים שבהן לא הוקמו יישובים יהודיים חדשים בגליל, הממשלה שולחת היום מסר ברור - עתידו של הגליל חשוב למדינת ישראל. שיבולת הוא הרבה יותר מיישוב חדש; הוא סמל להתחדשות, לאמירה ערכית מצד החברה של שילוב אנשים עם מוגבלות, למשיכת משפחות צעירות ולחיזוק האחיזה הציונית בצפון. אנו מברכים את הממשלה על ההחלטה וקוראים להמשיך ולקדם צעדים נוספים שיביאו עשרות אלפי משפחות ציוניות לגליל בשנים הקרובות".