אזעקות הופעלו בצהריים (ראשון) בעיר עכו ובאזור התעשייה שלה, זמן קצר לאחר שהתקבלה התרעה מקדימה על אפשרות לירי לעבר האזור. התרעות מקדימות ניתנו גם בקריות.

בקריית שמונה נמסרה התרעה מקדימה של כחצי דקה לפני הפעלת האזעקות. במקביל הופעלו אזעקות ביישובים רבים לאורך קו העימות בצפון.

מוקדם יותר זוהו מספר שיגורים מלבנון לעבר אזור נהריה. חיל האוויר יירט חלק מהשיגורים, בעוד אחרים נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים.

האזעקות באזור קו העימות נמשכות ברצף, ומשעות הבוקר הופעלו אזעקות רבות באזור - הן בעקבות ירי של רקטות וטילים והן בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין ביישובים ראש הנקרה, בצת, שלומי, אזור תעשייה מילואות צפון, חוף אכזיב, לימן, חניתה, יערה, אדמית, ערב אל עראמשה, שומרה, אבן מנחם, זרעית, גשר הזיו, סער, מטולה, כפר גלעדי, תל חי, קריית שמונה ובית הלל.

במקביל להתגברות הירי וההתרעות, נערכים במערכת הבריאות להמשך הלחימה. בתי החולים באזור הצפון הודיעו רשמית על העברת הפעילות הרפואית שלהם למרחבים ממוגנים ולאזורים תת-קרקעיים.