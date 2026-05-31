נתניהו: "חזרנו לבופור חזקים" עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להרחבת הפעילות המבצעית של כוחות הביטחון בחזית הצפונית. בדבריו הדגיש ראש הממשלה את החשיבות האסטרטגית וההיסטורית של המרחב שנתפס על ידי הכוחות.

"חזרנו לבופור חזקים מאי פעם", פתח ראש הממשלה בנימין נתניהו את הצהרתו. נתניהו הוסיף ופירט על אודות הפעילות הלילית של הכוחות בשטח, "הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני".

הוא הזכיר בדבריו את ההקשר ההיסטורי המורכב: "אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו". הוא הדגיש את השינוי הנוכחי וציין, "היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם".

בהמשך דבריו שיתף ראש הממשלה בפרטי שיחה שקיים בסוף השבוע עם הכוחות הלוחמים הנמצאים בחזית הלחימה: "אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי. הם אמרו לי: 'ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו'".

בעקבות דברי הלוחמים, הציג נתניהו נתונים מספריים על היקף הפגיעה במחבלי חיזבאללה: "ובכן, מתחילת מלחמת התקומה אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. מאז 'שאגת הארי' - 3,000. בחודש האחרון בלבד - 700. זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה".

נתניהו הסביר כי המהלכים בשטח מבוצעים בהתאם להנחיות המבצעיות הישירות שניתנו על ידו לפיקוד העליון של צה"ל: "אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני. הם תפסו שטחים שולטים. הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה".

הוא הגדיר את ההתפתחויות האחרונות כציון דרך משמעותי: "כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים".

הוא הוסיף, "אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות - בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על ישובנו".

בסיום דבריו חזר נתניהו לשיחות שניהל עם הדרגים הפיקודיים בשטח, והדגיש את נחישותם של המפקדים והחיילים: "ביום שישי שוחחתי עם המח"טים. הם מח"טים נועזים, בתוך השטח, מובילים את החיילים הגיבורים. והם אמרו לי: 'ראש הממשלה, אנחנו מבצעים את המשימה. אנחנו מסתערים קדימה - וחיזבאללה נס על נפשו'. ואני אמרתי להם: 'אני אתכם. עם ישראל כולו אתכם. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום'. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה".