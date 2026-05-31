ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק להחמרת האכיפה נגד רעש המסגדים ומערכות המואזין, אשר קובעת איסור כברירת מחדל, חובת היתר פרטני, אכיפה מחמירה וקנסות כבדים.

את הצעת החוק יזם יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית), בגיבוי מדיניות האכיפה שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

לפי ההצעה החדשה, לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר מפורש, כאשר מתן ההיתר ייבחן לפי עוצמת הרעש, האמצעים להפחתתו, מיקום המסגד, קרבתו לאזורי מגורים והשפעת הרעש על התושבים.

במסגרת החקיקה נקבעו סמכויות אכיפה נרחבות למשטרת ישראל, ובמקרה של הפרת הכללים, שוטר יוכל לדרוש הפסקה מיידית של הרעש. אם ההפרה תימשך, תינתן לשוטרים הסמכות להחרים את מערכת הכריזה של המסגד.

בנוסף, החוק מגדיר קנסות מרתיעים: קנס של 50,000 שקלים על הפעלה או הקמה של מערכת ללא היתר, וקנס של 10,000 שקלים על הפעלה בניגוד לתנאי היתר קיים, כאשר כלל כספי הקנסות הללו יועברו לקרן החילוט.

בניגוד להצעות חוק קודמות שהוגשו בנושא, אשר התמקדו בהגבלת שעות הפעלת מערכות כריזה בלבד ואפשרו חריגים רחבים עם אכיפה מוגבלת, הצעת החוק הנוכחית קובעת מנגנון רישוי ופיקוח מסודר. החוק מטיל אחריות אישית ברורה על הגורם המפעיל, מחזק באופן משמעותי את סמכויות האכיפה והענישה, ומגדיר מנגנון ייעודי להחזרת כספי האכיפה לטובת פרויקטים ציבוריים.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי רעש הוא מפגע בריאותי, וכי למרות מבצעי אכיפה שנערכו בעבר, אין כיום חוק המספק כלים מספקים להתמודדות עם התופעה, ולכן מוצעת הסדרה ברורה הכוללת מינוי אחראי להפעלה במטרה להחזיר את השקט ואיכות החיים לתושבים.

בן גביר התייחס לאישור ההצעה ואמר, "במקומות רבים רעש המואזין הוא רעש בלתי סביר אשר פוגע באיכות החיים ובבריאות התושבים. זוהי תופעה שאי אפשר להשלים איתה. במשמרת שלי, לראשונה משטרת ישראל החלה לטפל בתופעה הבלתי נסבלת הזו, וכעת אנחנו נותנים לה כלים דרמטיים נוספים למיגור התופעה".

פוגל בירך אף הוא על ההתקדמות בחקיקה והדגיש: "המואזין בעוצמות חריגות הוא לא עניין דתי, זו פגיעה בבריאות הציבור ובאיכות חייו. לא ייתכן שתושבים ימשיכו לסבול מהפרות חוק שיטתיות. לשם כך הגשתי את הצעת החוק, כדי לאפשר טיפול חד, ברור ונחוש בתופעה".