זאת הייתה כנראה הקונספציה שגרמה לכך שאף אחד בישראל לא לקח ברצינות את שפע הדוחות שהופיעו ב-NGO Monitor , ששנים לפני השבעה באוקטובר התריע על ארגוני זכויות אדם, ישראלים וזרים, שחותרים תחת קיומה של מדינת ישראל.

מאותה סיבה אף אחד לא לקח ברצינות את Middle East Forum שדיווח במשך שנים על מאות מיליוני דולרים שהועברו מאותם ארגונים עצמם גם למימון טרור וגם למימון ארגוני שמאל ישראלים. בגלל אותה קונספציה, רק אחרי השבעה באוקטובר התחילו לשאול ברצינות מי מממן את 'מחאת קפלן', שחלק מהימין מכנה אותה 'אינתיפאדת קפלן' - שנכשלה למזלה הטוב של ישראל.

אבל עכשיו, אחרי שוועדת המשפטים של בית הנבחרים האמריקאי פרסמה ב-29 במאי 2026 את הדו"ח השני שלה, אי אפשר יותר להתכחש לעובדה שאותה יד שמימנה ארגוני שמאל ישראלים שהוציאו מאות אלפי אנשים לרחובות נגד ממשלת נתניהו, היא אותה יד שמימנה ארגונים הקשורים לחמאס ולאש"ף/רשות פלסטינית.

מכיוון שמדובר באנשים מתוחכמים וערמומיים, המימון נעשה לעתים תכופות בדרך עקלקלה שהייתה אמורה לספק יכולת הכחשה, deniability. אחרי שוועדת הקונגרס עיינה ב- 1,256 מסמכים, התערערה גם היכולת הזאת, מה שיכול להוביל להגשת כתבי אישום ואולי גם להרשעה.

USAID מספק דוגמה להעברת כספים כזאת. הארגון הזה העביר יותר מ- 30 מיליון דולר ל-Tides Network שמימן ארגונים המזוהים עם קפלן וארגונים המזוהים עם חמאס. דרך הכחשה נוספת היא מימון ארגונים תומכי טרור שפועלים במסווה הומניטרי. USAID למשל תרמו כמיליון דולר ל'אגודת בידאר' העזתית לפיתוח איכות הסביבה, שמכונה בצדק "ארגון צדקה טרוריסטי". USAID, כך לפי הדו"ח, מימנה גם את הארגון הישראלי-קפלניסטי 'יוזמות אברהם'.

USAID לא הסתפק רק במימון של ארגונים "הומניטריים". בשנת 2016 הארגון הזה העביר 310 מיליון דולר למפעל המלט העזתי Sanad Construction Resources, ואין בנמצא אחד שבאמת חושב שהמלט נועד אך ורק לצרכים הומניטריים. USAID לא עשתה כל מאמץ כדי לוודא שכל המלט שהיא מממנת לא בונה את 'עזה תחתית', מה שיכול לפחות לרמוז על כך שלא מדובר ב"כשל פיקוח" אלא בעזרה מודעת לחמאס. USAID, כפי שאכן טוענת ועדת הקונגרס, סייעה ביודעין לארגונים אנטישמיים.

ועדת הקונגרס שבראשה עומד ג'ים ג'ורדן מתמקדת אמנם בשאלה מה עשה ממשל ביידן עם כספי משלמי המיסים אבל לא מתספקת רק בזה. דו"ח הוועדה השני לא מדבר רק על "רשלנות". הוא מדבר על "דפוס מתמשך של רשלנות וניצול לרעה של כספי משלמי המיסים על ידי ממשל ביידן-האריס באמצעות USAID, מחלקת המדינה וסוכנויות פדרליות אחרות, שהשתמשו בהם למימון ישיר ועקיף של פעילות ארגוני אנטי-נתניהו וקבוצות טרור".

ספק גדול אם מארגני אינתיפאדת קפלן לא ידעו שאותו ארגון מממן גם אותם וגם את חמאס; ספק גדול שהם לא היו מודעים לאג'נדה האנטישמית של לפחות חלק מהארגונים שמממנים אותם, ועמרי חיים לא המציא את "הדימיון המצמרר בין המסרים של קפלן למסרים של חמאס".

כל זה ועוד הרבה יותר מזה רומזים על קשר כלשהו בין קפלן לטרור, שדרושה ועדה שתחקור אם מדובר בקשר ישיר או עקיף, מודע או לא מודע בין השמאל הישראלי לטרור הפלסטיני, ואין פלסטיני ראוי לשמו שאינו תומך חמאס או אש"ף או שניהם ביחד.