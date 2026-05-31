הזמר איתי לוי השיק את הסינגל החדש "מה שקשה להגיד", המהווה סנונית ראשונה מתוך "כל מה שעוזר" - פרויקט אודיו-ויזואלי חדש ורחב היקף להעלאת המודעות לחרדה.

המיזם המוזיקלי הוקם בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, במטרה להנגיש מידע וכלים פרקטיים לציבור ולעודד שיח פתוח, מכיל ולא שיפוטי סביב התופעה. את מילות השיר והלחן יצרו אסי עזר ואבי אוחיון, כאשר על העיבוד הופקד מתן דרור.

הפרויקט כולל ארבע יצירות מוזיקליות מקוריות בנושא חרדה, אשר מבוצעות על ידי ארבעה מהאמנים הבולטים בישראל. מלבד איתי לוי, לוקחים חלק במיזם גם האמנים נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר, ששיריהם צפויים להיחשף לקראת סוף השבוע הקרוב.

המיזם נולד מתוך העיסוק האישי והפומבי של אסי עזר בשנים האחרונות בהתמודדות עם חרדה, ומתוך רצון להפוך את החוויה לנושא מדובר ונגיש יותר.

על רקע המציאות המורכבת בשלוש השנים האחרונות והשלכותיה על בריאות הנפש של הציבור בישראל, נוצר החיבור עם משרד הבריאות שאימץ את היוזמה.

מטרת שיתוף הפעולה היא להעלות לשיח הציבורי את האתגרים והמענים הניתנים בתחום, לייצר לגיטימציה לדבר על התחושות ולסייע לציבור לדעת מתי לפנות לעזרה.

עם יציאת השיר שיתף איתי לוי בתחושותיו לגבי השתתפותו במהלך הציבורי. לוי מסר, "מתרגש וגאה לקחת חלק בפרויקט הזה. פחד וחרדה הם דברים אנושיים שכולנו חווים לפעמים. חשוב לי שתדעו שאתם לא לבד, גם ברגעים הקשים. השיר הזה יוצא מהלב שלי אליכם".