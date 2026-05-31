משרד החינוך הודיע היום (ראשון) על דחייה וביטול גורף של בחינות הבגרות שהיו מתוכננות להתקיים השבוע בעשרות יישובים בצפון הארץ, בשל ההסלמה החמורה במצב הביטחוני והמטחים הכבדים של חיזבאללה.

שר החינוך, יואב קיש, הבהיר כי המשרד לא יאפשר סיכון של תלמידים וצוותי הוראה וקבע: "אין בגרויות תחת אש".

על פי ההחלטה, תלמידי יישובי קו העימות צמודי הגבול, לצד תלמידים ביישובים רבים נוספים בגליל ובצפון, יקבלו התאמות ייעודיות לכלל בחינות הבגרות שתוכננו להתקיים בין ה-31 במאי ל-5 ביוני.

במסגרת המהלך, בחינת הבגרות הארצית בהיסטוריה, שהייתה אמורה להתקיים מחר, בוטלה לחלוטין עבור תלמידים אלה, והציון השנתי הפנימי של בית הספר ייקבע כציון הבגרות הסופי שלהם.

החלטה זהה התקבלה גם לגבי בחינת הבגרות בערבית לדוברי השפה הערבית שהייתה מתוכננת ליום שלישי. בנוסף, בחינות במקצועות ההגבר (5 יחידות) שהיו אמורות להתקיים ביום רביעי ביוני נדחו בשלב זה, ואגף הבחינות יפרסם בהמשך מועדים חלופיים או פתרונות אחרים.

ההנחייה תחול על תלמידים ביישובים צמודיי הגבול ועל תלמידים ביישובים הבאים: אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר. וכן על תלמידי היישובים הבאים, בנוסף לישובים שהוגדרו במעגל שלוש: אבו סנאן, בענה, ג'דיידה-מכר, ג’וליס, דיר אל־אסד, חצור הגלילית, טובא-זנגרייה, יאנוח-ג’ת, ירכא, כפר יאסיף, כרמיאל, מג'ד אל-כרום, מזרעה, נחף, סאג'ור, עכו, צפת וראמה.

"החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות יתקבלו מעתה על בסיס שבועי", הדגיש שר החינוך. "המטרה שלנו היא להעניק לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך ודאות רבה ככל שניתן בימים מורכבים אלו, ובמקביל לשמור על הגמישות המקסימלית הנדרשת במציאות ביטחונית משתנה ודינמית".