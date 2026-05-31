חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) הגיש הצעת חוק להחמרת הענישה כלפי מי שהורשע במגע עם סוכן חוץ מטעם איראן - תוך שהוא משתמש במפורש בלוגיקה המשפטית שבבסיס הסנקציות הכלכליות שהוטלו על בני ישיבות המסרבים להתגייס.

הצעת החוק כוללת שלילת מגוון הטבות אזרחיות ממורשעים בריגול לטובת איראן, ובהן מלגות לסטודנטים, נקודות זיכוי במס הכנסה, הטבות בביטוח לאומי, דיור במחיר מופחת, סבסוד מעון יום, הנחות בתחבורה ציבורית וסיוע ברכישת דירה.

את ההצדקה המשפטית לצעד שאב פרוש ישירות מעמדת היועצת המשפטית לממשלה, שהגישה לבית המשפט העליון רשימת "צעדי אכיפה אישיים" כלפי לומדי תורה - מתוך הנחה ששלילת הטבות כלכליות היא דרך לגיטימית ומידתית להרתעה.

"אם היועץ המשפטי סבור שמניעת סבסוד מעונות יום היא כלי אכיפה לגיטימי, על אחת כמה וכמה יש להחילו על מי שפועל לפגיעה במדינה", נכתב בדברי ההסבר.

פרוש לא הסתיר את המניע הפוליטי שמאחורי ההצעה. "אני בטוח שהייעוץ המשפטי לממשלה יתמוך בהצעה", אמר בציניות, "שכן ברור שהגורמים האמונים על אכיפת החוק חפצים בבלימת הריגול לטובת איראן - לא פחות מרצונם לרדוף את לומדי התורה".