בצה"ל מתחקרים במהלך השעות האחרונות את תקרית פגיעת הרחפן בכוח סיירת גבעתי, שבה נפל סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל ונפצעו עוד ארבעה לוחמים.

במוקד התחקיר עומדת השאלה האם חיזבאללה השתמש באמצעי לראיית לילה, ובפעם הראשונה במלחמה הצליח לפגוע בכוח באמצעות רחפן מסוג זה.

על פי הדיווח בגלי צה"ל בשלב זה לא עולה כי מדובר ברחפן שנשא אמצעי לראיית לילה. בצבא מדגישים כי מדובר בממצאים ראשוניים בלבד, והבדיקות בנושא נמשכות.

במערכת הביטחון קיימות כמה הערכות באשר לדרך שבה הצליח הרחפן לפגוע בכוח הלוחמים. אחת מהן היא שמדובר במיקום שבו שהה הכוח והיה מוכר מראש לחיזבאללה, כך שמפעילי הרחפן שלחו אותו במסלול שתוכנן מראש.

לפי הערכה נוספת שנבדקת, ייתכן שגם תנאי התאורה בלילה האחרון סייעו לפגיעה בכוח. בצה"ל מציינים כי מדובר היה בליל ירח מלא, שנחשב מואר יחסית.