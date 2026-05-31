שופטי בג"ץ עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי שטייניץ קבעו הערב (ראשון) בפסק דין בהסכמת כל שופטי ההרכב כי על שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.

הוועדה אמורה להתכנס לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה.

השר לוין סירב בשנה וחצי האחרונות לכנס את הוועדה לבחירת שופטים - לאחר שלא הושגו הסכמות לגבי זהות המועמדים.

במערכת המשפט טענו כי נוצר מחסור חמור בשופטים בכל הערכאות והדבר מביא לפגיעה קשה בשירות הניתן לציבור.

השופטים כתבו בהחלטתם כי "במשך תקופה של כשנה וחצי לא כונסה הוועדה לבחירתם שופטים בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים שייבחרו. בתקופה זו התפנו תקנים רבים של שופטים בבתי המשפט המחוזיים, והצפי הוא למספר לא מבוטל של תקנים נוספים שיתפנו עד לסוף שנת 2026".

בהחלטה נכתב עוד כי "מציאות זו, יחד עם העומס העצום והמתגבר שמוטל על המערכת, הופכים את הצורך במינוי שופטים לבהול. כאשר מצרפים לכך את מועד הבחירות המתקרב, ואת המגבלות שעלולות לחול על האפשרות לבחור בשופטים כתוצאה מכך, המסקנה היא כי על שר המשפטים לפעול באופן מיידי, כך שניתן יהיה להשלים את המינויים עוד לפני תקופת הבחירות".

"בנסיבות אלו, אין מנוס אלא לקבוע כי על שר המשפטים לפרסם ברשומות את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים ללא שיהוי נוסף, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, בהם הצורך המיידי הוא מובהק במיוחד, ואשר לגביהם אנו מורים כי הרשימה תפורסם בתוך 7 ימים", לשון פסק הדין.

השר לוין תקף את ההחלטה. "מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש להוראות החוק.

אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים ולקבוע את מועדי כינוסה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת, לנסות להיבחר, ובמו"מ לקראת הקמת הממשלה לדרוש את תיק המשפטים. כך קובע החוק, והוא חל גם על השופטים עצמם. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם", דברי לוין.