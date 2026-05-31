בטקס חגיגי שנערך בסוף השבוע נחנכה ישיבת "תומכי תמימים - בית בנימין" בכפר היהודי אנטבקה, בפאתי קייב.

האירוע כינס רבנים ואישי ציבור מישראל ומאירופה, ומסמן את השלמתו של אחד ממיזמי החינוך היהודיים הבולטים שהוקמו באוקראינה בשנים האחרונות.

הישיבה הוקמה בהשקעה של למעלה מ-8 מיליון יורו, שתרם נדבן אנונימי, וצפויה לפתוח את שעריה לתלמידים בראש חודש אלול הקרוב.

עבודות הבנייה החלו ימים ספורים בלבד לאחר פרוץ המלחמה הרוסית-אוקראינית, והמשיכו ללא הפסקה עד להשלמת המתחם - נתון שמנהלי הישיבה מדגישים כסמל להתחדשות היהודית באוקראינה גם בעיתות משבר. בהתאם למציאות הביטחונית, נבנה במקום גם בונקר רחב היקף.

הקמפוס, שתוכנן מתוך שאיפה ליצור סביבת לימוד מתקדמת, כולל בית מדרש מרכזי, ספרייה, פנימייה, חדר אוכל, מקווה ומתקני ספורט.

מייסד הישיבה, הרב שמואל אסמן, אמר בטקס כי המטרה היא "ליצור את כל התנאים הנדרשים כדי לאפשר לתלמידים להתמסר ללימוד ולצמיחה אישית ורוחנית".

אנטבקה, שבה הוקם המתחם, נוסדה בשנת 2015 על ידי הרב משה אסמן, רבה הראשי של אוקראינה, עבור משפחות יהודיות שנעקרו ממזרח המדינה בעקבות הלחימה שפרצה אז.

הכפר, הנושא את שמה של העיירה המפורסמת מהמחזמר "כנר על הגג", הפך לאורך השנים למרכז קהילתי יהודי הכולל בתי מגורים, מוסדות חינוך ובתי כנסת. בטקס השתתפו גם הרב משה אקסלרוד, רבה הראשי של מולדובה, לצד עשרות רבנים ואישי ציבור.