היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (ראשון) הודעת עדכון רשמית לבג"ץ, בנוגע להתקדמות יישום פסק הדין בעניין גיוס בני הציבור החרדי.

בעדכון, חושפת היועמ"שית פערים חריגים ואפליה מובנית, לכאורה, במדיניות האכיפה והגשת כתבי האישום הפליליים נגד משתמטים חרדים בהשוואה לכלל האוכלוסייה החייבת בגיוס. מהנתונים עולה כי מתוך 232 משתמטים שנגדם הוגשו כתבי אישום, רק 16 היו חרדים. עם זאת מספר המתגייסים החרדים בחצי הראשון של השנה שעברה היה 1,866, כ-50% יותר מהשנה שקדמה לה.

"לפי הנתונים הרשמיים שהציגו גורמי הצבא, עדיין ישנו פער משמעותי ביותר מבחינת היקף כתבי האישום המוגשים בעניינם של משתמטים בני הציבור החרדי לעומת יתר המגזרים במדינת ישראל", כתבה בהרב-מיארה בדבריה לבג"ץ, תוך שהיא נשענת על נתוני אגף כוח האדם והפרקליטות הצבאית.

על רקע הממצאים הללו, פנתה היועמ"שית בדרישה ברורה לצמרת צה"ל ולמשטרת ישראל להגביר את קצב האכיפה הפלילית נגד מי שאינם מתייצבים לצווים.

"גורמי האכיפה בצבא ובמשטרת ישראל מתבקשים בזאת לעשות כל מאמץ נדרש על מנת לצמצם את פערי השוויון הללו באכיפת החוק", הדגישה וטענה כי המשך המצב הקיים פוגע אנושות בעיקרון השוויון בפני החוק, במיוחד בימי לחימה.

הודעת העדכון מגיעה לאחר חודשים ארוכים שבהם עוקב בג"ץ באופן הדוק אחר פעולות הממשלה וצה"ל ליישום פסק הדין שביטל את הפטור הגורף לבני הישיבות.