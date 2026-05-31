משחק ילדים ותיק ונפוץ הפך בשבועות האחרונים למוקד חשש רציני בקרב גורמי חירום ורפואה, לאחר שמספר פעוטות נחנקו או נפצעו מחלקיו הקטנים והמחודדים.

ארגון הצלה, שמתנדביו טיפלו במספר מקרים חמורים בתקופה האחרונה, פרסם התראה דחופה להורים.

באחד המקרים שתועדו, פונתה ילדה קטנה לאחר שחלק מהמשחק נתקע בגרונה וגרם לדימום פנימי. במקרה נוסף שהתרחש בשבת בבית פרטי, כמעט נחנקה פעוטה לאחר שהכניסה חלק לפיה.

"הילדה פשוט נחנקה - ברגע האחרון הצליחו להוציא את החלק מהגרון", סיפרו בארגון.

הדפוס החוזר במקרים אלו דומה: ילדים בוגרים משחקים במשחק בבית ומותירים את חלקיו מפוזרים על הרצפה. פעוטות בני שנה ושנתיים מוצאים אותם ומכניסים לפה.

את הסכנה מחריף אופן השיווק של המשחק - הוא נמכר בחנויות מוזלות ובשווקים, בייצור סיני, ללא הוראות שימוש, ללא סימון גיל וללא אזהרות בטיחות.

בארגון קראו להורים להרחיק ממשחקים עם חלקים קטנים כל ילד מתחת לגיל שלוש, לוודא שמשחקי הבית מותאמים לגיל הצעיר ביותר בבית, ולהגביר ערנות לאחר שילדים בוגרים משחקים.

במקביל קורא הארגון לרשויות להחמיר את האכיפה על מכירת משחקים ללא תקינת בטיחות. "זה נראה כמו משחק תמים", אומרים בארגון, "אבל ברגע שזה מגיע לידיו של פעוט, זה עלול להפוך בתוך שניות למקרה חירום מסכן חיים".