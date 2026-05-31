השדרה החמישית במנהטן נצבעה היום (ראשון) בכחול ולבן במצעד השנתי למען ישראל, שייערך תחת הסיסמה "אמריקאים גאים, ציונים גאים".

רבבות בני אדם משתתפים במצעד אותו מחרים, לראשונה, ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, המזוהה עם העמדות הרדיקליות של התנועה הפרו-פלסטינית.

בתגובה לחרם של ממדאני החליט יו"ר הכנסת אמיר אוחנה החלטה תקדימית להוביל בעצמו, בשיתוף עם הסוכנות היהודית, את משלחת הפרלמנט הגדולה ביותר שיצאה מישראל למצעד אי פעם.

המשלחת כוללת 12 חברות וחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, במטרה לייצר מפגן של אחדות וסולידריות. לצד חברי הכנסת, מייצגים את ישראל ארבעה שרים בכירים: בצלאל סמוטריץ', יצחק וסרלאוף, אופיר סופר ועמיחי אליהו, אליהם הצטרפה משלחת של כ-50 ראשי ערים ורשויות מקומיות מישראל.

"בכוונתנו לצעוד יחד, קואליציה ואופוזיציה, לצד יהודי ניו יורק בראש מורם ולומר להם - אתם לא לבד", אמר אוחנה. "הכנסת, מדינת ישראל ועם ישראל צועדים איתכם ללא פחד, היום ובכל יום. מי שמבקש להחרים את אחינו ואחיותינו, גם אם הוא יושב בכס ראש העיר - יגלה גם הוא, כמו שגילו כל שונאי ישראל בהיסטוריה, את גדולתו של העם הזה".

צילום: TPS

צילום: TPS

צילום: TPS

צילום: TPS

צילום: TPS

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7