חברות קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית ערכו מסיבת עיתונאים שבה קראו להכיר באישה כבעלת צרכים מיוחדים, ולהתחשב בכך במקומות העבודה.

בדברים שנשאו הסבירו חברות הקונגרס את הסבל הגופני שעוברות נשים בתקופת המחזור, בתקופת המעבר, בטיפולי הפריה ובמחלות המיוחדות לנשים; סבל המקשה עליהן מאוד לתפקד במקום העבודה או בלימודים.

לדבריהן, נשים רבות מתמודדות עם מערכת בריאות הממעיטה במשמעות הכאב שנשים סובלות, ולעיתים הן נדרשות לבחור בין נשיאה בסבל לבין אובדן ימי עבודה.

מצב זה תואר כ"אלימות כלכלית" המופנית כלפי נשים, אשר לטענתן סובלות מעוול שיטתי בכל הקשור להתייחסות לבריאות האישה, ובפרט נשים שחורות חסרות אמצעים.

"נשים נענשות על הביולוגיה הייחודית שלהן", טענו חברות הקונגרס, שדרשו להבטיח חופשה בתשלום לנשים הסובלות מכאב בתקופת המחזור או בשל סיבות אחרות הקשורות בבריאות האישה, והביעו התנגדות נחרצת ל"תפיסה המסוכנת שלפיה הסבל הוא המחיר של להיות אישה".