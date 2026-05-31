ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע הערב (ראשון) על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי.

בלשכת ראש הממשלה ציינו כי בן עזרא מביא עמו לתפקיד הרגיש למעלה משלושים שנות ניסיון עשיר ורצוף בהגנה על ביטחון המדינה.

בין היתר, הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל "חץ 3" - פרויקט הדגל של מערך ההגנה האווירית של ישראל, אשר זיכה אותו ואת צוותו בפרס ביטחון ישראל היוקרתי.

בתפקידו האחרון בשירות הביטחון הכללי, כיהן בן עזרא במשך ארבע שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר - תפקיד המקביל לדרגת אלוף בצה"ל.

מלבד הרקע המבצעי והטכנולוגי העשיר שלו, בן עזרא בעל תואר ראשון ושני בפיזיקה יישומית (בהצטיינות יתרה), תואר שני במנהל עסקים (בהצטיינות יתרה), ותואר שני נוסף במדעי המדינה בתחום הביטחון הלאומי (בהצטיינות יתרה). כמו כן, הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי.

בסביבת ראש הממשלה מציינים כי "בן עזרא ניחן בחשיבה אסטרטגית פורצת דרך, בהיכרות עמוקה עם עולמות הביטחון, המודיעין והטכנולוגיה המתקדמת, לצד שנות ניסיון רבות בעבודה משותפת מול גורמי ממשל בכירים בארצות הברית וברחבי העולם. הוא יסייע לראש הממשלה לבצר את חוסנה הביטחוני, המדיני והכלכלי של מדינת ישראל ולקדמה כמעצמה טכנולוגית עולמית".