דברי הכלה בחופה באדיבות המשפחה

נגה דינר, אחותו של הלל דינר הי"ד שנפל בקרב בעזה, נישאה השבוע לבנם של הרב יונדב ועתיה זר.

הסופרת רחלי מושקוביץ סיפרה על הרגעים המרגשים מתחת לחופה. "תקשיבו למילים של נגה בחופה, בזמן שבו חדרי הלב מחזיקים הכל ביחד: את הכאב והשמחה, את זכר החורבן ואת שמחת הבניין".

מתחת לחופה אמרה נגה, "לא שכחנו אותך, אנחנו מעלים אותך על ראש שמחתנו". מושקוביץ כתבה כי שכבת הכאב אינה גורעת מן השמחה. "כשיש שכבה של כאב, זה לא גורע מהשמחה, זה רק הופך אותה לעמוקה יותר, רב שכבתית, ומשמעותית פי כמה.

החיים והשמחה הופכים יקרים פי כמה. עוצמת החיים מקבלת תוקף חדש. מזל טוב", סיכמה מושקוביץ.