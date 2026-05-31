הרב גד אטיאס נבחר הבוקר (א') פה אחד לכהן כרב המועצה האזורית מטה יהודה.

ח"כ מיכאל ‌מלכיאלי, לשעבר שר הדתות, מסר: "הרב אטיאס יוביל בע"ה את המועצה האזורית הגדולה בארץ במאור פנים ובגדלותו בתורה, מינוי זה מצטרף לשורה המינויים בערים, במועצות האזוריות ובמושבים וביחד מהפכה אחת גדולה".

הרב אטיאס כיהן בשנים האחרונות כרב פועל וכעת המינוי הוא אשרור רשמי לעבודתו ברבנות מטה יהודה.

הרב גד אטיאס בוגר ישיבת אור ברוך תלמידו של ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי תורה הרב טולדנו . ולמד בכולל הוראה לרבנות . הוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לרבנות ומחזיק בכושר לרב עיר וכושר לדיינות. את דרכו בפסיקת ההלכה קנה אצל מרן הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה רבי עובדיה יוסף זצ"ל. הרב אטיאס מכהן כ-30 שנה כרב היישוב אוריה שבמטה יהודה וכיהן כמומונה על הכשרות במטה יהודה וברבנות ראש העין. הרב אטיאס נחשב למומחה בתחום הכשרות.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה והודה לראש המועצה מר אבישי כהן על שיתוף הפעולה בהצלחת תהליך הבחירה ומסר: "אני מברך את הרב גד אטיאס על היבחרו לרב המועצה האזורית . הרב אטיאס הוא דמות של תלמיד חכם המשלב תורה והנהגה, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו שירותי הדת במטה יהודה. המשרד לשירותי דת חרת על דגלו את המשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בערים וביישובים בכל רחבי הארץ. נמשיך לפעול ללא לאות כדי להבטיח שלכל קהילה בישראל תהיה מנהיגות רוחנית ראויה ומאחדת".