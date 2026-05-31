תיעוד ממצלמת הלוחם: כיבוש הבופור על ידי סיירת גולני צילום: דובר צה"ל

לוחמי צה"ל, ובראשם לוחמי חטיבת גולני, שבו ביממה האחרונה אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני.

האירוע התרחש 44 שנים אחרי קרב הגבורה על הבופור, וביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל ובהם חיילי החטיבה שנפלו בקרב ההיסטורי.

הפעילות החלה לפני מספר ימים, במסגרתה כוחות קרקעיים רבים ובהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית הפועלים בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן, החלו את הפעילות ההתקפית להרחבת קו ההגנה הקדמי.

לוחמי גולני פועלים בבופור צילום: דובר צה"ל

המבצע אושר על ידי הרמטכ"ל ובוצע לו נוהל קרב סדור, הכנה באש והכנות מבצעיות מקדימות להכשרת השטח בהובלת פיקוד הצפון.

הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, וכן בהעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, מהן מחבלי חיזבאללה ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים.

תיעוד של מבצר הבופור לאחר כיבושו מרחפן צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו להרחבת הפעילות המבצעית של כוחות הביטחון בחזית הצפונית. בדבריו הדגיש ראש הממשלה את החשיבות האסטרטגית וההיסטורית של המרחב שנתפס על ידי הכוחות.

"חזרנו לבופור חזקים מאי פעם", פתח ראש הממשלה בנימין נתניהו את הצהרתו. נתניהו הוסיף ופירט על אודות הפעילות הלילית של הכוחות בשטח, "הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני".

נתניהו: "חזרנו לבופור חזקים" עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

הוא הזכיר בדבריו את ההקשר ההיסטורי המורכב: "אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו". הוא הדגיש את השינוי הנוכחי וציין, "היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם".

בהמשך דבריו שיתף ראש הממשלה בפרטי שיחה שקיים בסוף השבוע עם הכוחות הלוחמים הנמצאים בחזית הלחימה: "אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי. הם אמרו לי: 'ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו'".

בעקבות דברי הלוחמים, הציג נתניהו נתונים מספריים על היקף הפגיעה במחבלי חיזבאללה: "ובכן, מתחילת מלחמת התקומה אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. מאז 'שאגת הארי' - 3,000. בחודש האחרון בלבד - 700. זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה".

נתניהו הסביר כי המהלכים בשטח מבוצעים בהתאם להנחיות המבצעיות הישירות שניתנו על ידו לפיקוד העליון של צה"ל: "אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני. הם תפסו שטחים שולטים. הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה".

הוא הגדיר את ההתפתחויות האחרונות כציון דרך משמעותי: "כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות - בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על ישובנו".