ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (א') את הצעת החוק הממשלתית להסדרת מערך הכשרות בישראל. ההצעה צפויה לעלות להצבעה בכנסת ביום רביעי, כאשר מתקיימת דחיפה של שר האוצר סמוטריץ' לקדם את החקיקה בהקדם.

בארגון כושרות בירכו בשיחה עם ערוץ 7 על אישור ההצעה והגדירו אותה כמהלך משמעותי המשיב את המקצועיות והאחריות הציבורית לתחום הכשרות. בארגון ציינו כי החוק מעמיד במרכז את טובת הצרכן, בעלי העסקים ומשגיחי הכשרות.

הארגון הסביר כי אחד מעקרונות היסוד של ההצעה הוא החלת תקני כשרות אחידים המבוססים על נהלי מועצת הרבנות הראשית לישראל. בארגון סבורים כי המהלך ייצור שוויון בין בעלי העסקים ויאפשר לציבור לקבל מידע ברור ושקוף על רמות הכשרות השונות.

עוד טענו בארגון כי החוק מבצע "צדק היסטורי" באמצעות ניתוק מלא של הזיקה הכלכלית בין משגיח הכשרות לבית העסק. לדבריהם, העברת מנגנון התשלום למועצות הדתיות תעניק למשגיחים גב תעסוקתי ותאפשר להם לבצע את עבודתם ללא תלות בגורם שעליו הם מפקחים.

בכושרות הוסיפו, "אנו שמחים שעם החקיקה החדשה יהיה ברור שכשרות איננה עסק מסחרי פרטי אלא שירות מקצועי שמשרת את טובת רוב אזרחי מדינת ישראל השומרים על הכשרות - מסורתי והדתי הרוצים מערך מקצועי ושקוף ללא אינטרס עסקי".