מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם הערב (ראשון) על כ-30 תחומי שיפוט מוניציפליים חדשים ביהודה ושומרון.

המהלך, שיצא לפועל בתום עבודה מאומצת של מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון והמנהל האזרחי, מסמן שבירת שיא כל הזמנים בהיקף קידום והרחבת תחומי השיפוט מעבר לקו הירוק.

עם חתימת הצווים הערב, השלימה הממשלה הנוכחית קידום חסר תקדים של כ-140 תחומי שיפוט מתחילת כהונתה, הכוללים יישובים חדשים, שכונות חדשות והסדרה כוללת של "ההתיישבות הצעירה".

הנתונים מציגים זינוק חד ושיטתי לאורך השנים האחרונות: בשנת 2023 נחתמו 8 תחומי שיפוט בלבד, בשנת 2024 עלה המספר ל-22, בשנת 2025 נרשמו 48 חתימות, ואילו בחצי השנה הראשונה של שנת 2026 בלבד - כבר נחתמו למעלה מ-50 תחומי שיפוט.

החתימה הערב כוללת שורה ארוכה של יישובים במועצות האזוריות השונות, בהם נקודות התיישבות חדשות לצד שכונות ומאחזים ותיקים שעוברים הליך הסדרה משפטית מלאה. כך הוסדרו יישובים חדשים בשומרון ובבנימין: נועה, עמק דותן, הר בזק, ואסיף (נופי נחמיה). בבנימין נחתמו מלאכי השלום ועמיחי, ובמועצת הר חברון הוסדר היישוב אדוריים.

במקביל בוצעו הרחבות ותיקוני גבולות בהתיישבות הוותיקה: נזר שומרון (חוות גלעד), שקד וחיננית בצפון השומרון, טנא עומרים בהר חברון, וכן היישובים קידר ומגדל עוז בגוש עציון.

כמו כן נחתם רשמית תחום השיפוט של השכונה החדשה 'דורות' בקרני שומרון, ושכונת 'נתיב האבות' באלעזר סיימה כעת באופן סופי את הליכי הסדרתה המורכבים.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', המוביל את מנהלת ההתיישבות, בירך על המהלך והדגיש את המשמעות האסטרטגית של החתימות: "זהו צעד נוסף ומשמעותי במהפכת ההתיישבות שאנחנו מחוללים ביהודה ושומרון. בעבודה מאומצת ובשיטתיות, אנחנו מסדירים את ההתיישבות הצעירה וממשיכים להקים יישובים רבים".

השר קישר את המהלך באופן ישיר לתיקון חוק ההתנתקות באזור: "לאחר חומש, שא-נור, גנים וכדים, אנחנו מקימים הלכה למעשה עוד יישובים רבים בצפון השומרון ומוודאים כי כל האזור ימשיך לצמוח ולפרוח. זהו לא רק המעשה הציוני הצודק, אלא גם מה שימנע הקמת מדינת טרור פלסטינית מסוכנת בלב הארץ. אני מודה למפקד הפיקוד, למנהל האזרחי ולמנהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים החשובים הללו".