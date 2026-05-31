שתי נערות נפצעו הערב (ראשון) בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, לכיוון קריית ארבע. נערה בת 17 נפצעה באורח קשה ונערה בת 15 נפגעה באורח בינוני. אדם אחד לקה בחרדה. הפצועות פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.

החשוד כמחבל, תושב חברון, נוטרל על ידי לוחם מגדוד נחשון (90) של חטיבת כפיר. בעקבות הפיגוע, כביש 60 לדרום צומת גוש עציון הכביש חסום לתנועה לשני הכיוונים. דווח על עומסי תנועה באזור.

פראמדיק מד"א משה בניטה וחובש בכיר במד"א חיים שרעבי סיפרו: "כשהגענו לזירת הפיגוע הבחנו בהמולה רבה וברכב סמוך לתחנת אוטובוס. בסמוך לרכב שכבה נערה בת 17, שהייתה בהכרה מלאה וסבלה מפציעות קשות בגפיים התחתונות שלה. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל עצירת דימומים, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לפצועה נוספת, נערה בת 15 במצב בינוני שסבלה מחבלה בפנים".

מבית החולים נמסר "ליחידת הטראומה במרכז הרפואי שערי צדק הובאו 2 פצועות מפיגוע הדריסה בגוש עציון. פצועה במצב קשה, הועברה לחדר ניתוח ופצועה במצב בינוני, בהכרה, הועברה להמשך טיפול".

ירון רוזנטל בזירת הפיגוע צילום: דוברות

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל הגיע לזירה ואמר: "פיגוע קשה כאן בצומת גוש עציון, מחבל ניסה לדרוס קבוצת נערים ונערות, יש לנו מספר פצועים. המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא, ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה, ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה. בעזרת השם, נמשיך את אחיזתנו כאן בהר הטוב של גוש עציון".

בחודש נובמבר האחרון התרחש בצומת גוש עציון פיגוע משולב שבו נרצח אהרון כהן (71), מוותיקי קריית ארבע, סב לנכדים ואב לשישה.

את הפיגוע ביצעו שני מחבלים פלסטינים מחברון ומהעיירה הסמוכה בית אומר, שהגיעו לזירה חמושים שניהם בסכינים. תחילה הם ניסו לדרוס את האנשים בטרמפיאדה ולאחר מכן יצאו מהרכב והחלו לדקור.