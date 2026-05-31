הלוחם אהבת השם גורדון שוחח עם ערוץ 7 בניו יורק, רגע לפני שהצטרף למצעד למען ישראל, בשדרה החמישית כנציג מועצת בנימין.

"מדובר באירוע מאוד משמעותי עבורי, במיוחד בתקופה כזאת, שאנחנו נלחמים כל יום באנטישמיות. אני בא לייצג את הדור הצעיר, החזק, לדבר אליהם ולהראות לכולם את הכוח ושלא יפחדו. אנחנו עם יהודי, חזק, בכל העולם, ולכן אני כאן עם הדגל כנציג של העם היהודי", אומר גורדון.

כמי שמכיר את האנטישמיות מקרוב הוא יודע כמה חשוב לחזק את יהודי ארה"ב. "אני כבר מגיל 10 חווה אנטישמיות בתחרויות בינלאומיות מצד שופטים, מתחרים ואוהדים. זה אף פעם לא הוריד אותי או הפיל אותי. חייבים לנצח בראש מורם וזה המסך שאנחנו מעבירים כל יום".

לדבריו אין בו שום בושה להתחרות עם סממנים יהודיים שמלווים אותו לאורך כל חייו. "זה מי שאני ואני לא אסתיר את זה. אני לובש כיפה, ציצית, טלית ואומר 'שמע ישראל' מגיל קטן. שום דבר לא השתנה".

"אני מקבל תגובות מאוד חמות. כמות הכוח שאנשים אומרים לי שזה נותן להם גורם לי להבין שאני עושה את הייעוד שלי בחיים - ואמשיך בכך", מסכם גורדון.

בשיחה משתתף גם ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ. "כיף להיות פה, גם בימים כאלה של מלחמה, של אנטישמיות ברחובות, של ראש עיר שמסרב להגיע, אנחנו כאן כדי להראות שיש שותפות אמיתית ועמוקה בין יהודי ישראל ליהודי ארצות הברית ובכלל בין המדינות. עם ישראל צועד בקומה זקופה, נלחם ומנצח. באנו לכאן כדי לומר, אנחנו לא מורידים את הראש, אנחנו זוקפים את הקומה, צועדים ומנצחים".

כשהוא נשאל מדוע בחר באהבת השם גורדון לייצג את בנימין משיב גנץ "הוא מרגש. זה הדור הצעיר הזה, שגאה, נלחם ומנצח - הם העתיד של מדינת ישראל ושל עם ישראל. אהבת השם מייצג הרבה מאוד אנשים שאנחנו רוצים שילמדו ממנו, ייקחו תקווה ואומץ, יעלו למגרש ויילחמו בשביל עם ישראל".