איש האקדמיה הלבנוני, ד"ר אנטואן חדאד, מותח ביקורת על תפיסת המאבק שמוביל ארגון הטרור חיזבאללה נגד ישראל, שלדבריו הובילה לאסון.

בהודעה ברשת X סיכם חדאד את תוצאות המערכה הצבאית, שהחלה במתקפה של חיזבאללה בתגובה לתקיפת ישראל באיראן, וכוללת יותר מ-5,000 הרוגים ו-10,000 פצועים, מיליון וחצי פליטים, 68 כפרים שנמחקו מהמפה, נבטיה, צור ושאר ערי הדרום המאוימות בגורל דומה, 10% משטח לבנון ששוב נתון תחת כיבוש, ו-20 מיליארד דולר בנזקים המהווים יותר ממחצית התוצר הלאומי הלבנוני בשנה.

מול מאזן שלילי זה הציג חדאד את הישגי חיזבאללה, הכוללים 30 הרוגים בצד הישראלי, מתוכם 10 חיילים.

חדאד לועג לאלה המתפארים בהישגים הריקים של "העמידה האיתנה", "ההתנגדות", המל"טים המתאבדים, טכנולוגיית הסיבים האופטיים, "השוויון האסטרטגי" ו"מאזן ההרתעה", שלדבריו אינם מסתירים עוד את הצייתנות העיוורת לאיראן ולפקודותיה.

הוא הביע ספק אם יימצאו נבונים במחנה "ההתנגדות" שיהיו מוכנים לבצע חשבון נפש באשר לתפיסת המאבק הצבאי נגד ישראל.