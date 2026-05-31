לראשונה מזה 26 שנים: כניסה אזרחית לקבר יוסף בשעות הצהריים רועי חדי

לראשונה מאז נטישת קבר יוסף בשנת 2,000 לפני 26 שנים, התקיימה אחר הצהריים (ראשון) כניסה אזרחית ראשונה לתפילה במתחם קבר יוסף.

את הכניסה ההיסטורית הובילו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, וח"כ צבי סוכות, העומד בראש שדולת קבר יוסף בכנסת ויו"ר וועדת המשנה לענייני יו"ש בוועדת חוץ וביטחון.

הכניסה התקיימה באישורם ובדחיפתם של שר הביטחון ישראל כ"ץ ויו"ר וועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט ובתיאום עם הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד מרכז וחטיבת שומרון.

ראש המועצה וח"כ סוכות מובילים את המאבק לחזרה קבועה לקבר יוסף יחד עם האב השכול הרב דודו בן נתן, אביו של הלוחם שובאל בן נתן הי"ד, שנפל במלחמת חרבות ברזל והיה פעיל בחזרה לקבר יוסף.

עד עתה הצליח המאבק הציבורי להניב כניסות לקבר יוסף גם בשעות הבוקר, כהמשך לכניסות הליליות וכעת הכניסה בשעות הצהריים מהווה עליית מדרגה משמעותית במאבק להחזרת הנוכחות הצבאית למקום.

ראש המועצה האזורית שומרון, בירך על המהלך ההיסטורי והדגיש את החשיבות הערכית והלאומית שלו: "זהו צעד משמעותי לקראת התיקון ההיסטורי והחזרת הריבונות המלאה של מדינת ישראל למתחם הקדוש של קבר יוסף. הריבונות ביהודה ושומרון ובמקומות הקדושים שלנו היא לא רק עניין משפטי או ביטחוני, היא הכרה בצדק ההיסטורי ובזכותנו על הארץ".

הוא הוסיף: "המצב שבו נוכחות יהודית בקבר יוסף היא אירוע חריג ומוגבל חייב להשתנות. המטרה הברורה שלנו היא להשיב את ישיבת 'עוד יוסף חי' למקומה הטבעי בתוך המתחם, ולראות את דגל ישראל מתנוסס מעל קבר יוסף".

ח"כ סוכות אמר: "כחלק מהמהלך הרחב שאנחנו מובילים לחזרה יהודית מלאה לקבר יוסף, זכינו היום לקיים תפילת מנחה ראשונה בכניסה שכולה מתבצעת לאור יום בשעות אחר הצהריים. מדובר בצעד חשוב ומשמעותי בתהליך התיקון, שאחריו יבואו צעדים נוספים עד שנגיע ליעד - חזרה יהודית מלאה לקבר יוסף".

לדבריו "החזרה לקבר יוסף היא תיקון של עוול נטישת הקבר בשנת 2000, אז מדינת ישראל ברחה מהטרור והפקירה לראשונה את שטחה בעקבות הרמת הראש של הטרור. זה תיקון ערכי וביטחוני ממדרגה ראשונה, שחייב לקרות בצורה מלאה".