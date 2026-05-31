השדרה החמישית בניו יורק נצבעה היום (ראשון) לחלוטין בצבעי כחול לבן, במפגן התמיכה וההזדהות הגדול ביותר שידעה העיר מאז ומעולם.

תחת אבטחה קפדנית וחסרת תקדים של משטרת ניו יורק, הזניקה משלחת הכנסת בראשות היו"ר אמיר אוחנה את המצעד המסורתי לשנת 2026.

רק לפני שבועיים חלף ברחובות מנהטן "מצעד הנכבה" הפרו-פלסטיני, שבו נשאו המשתתפים דגלי חמאס וחיזבאללה וקראו להשמדת ישראל. התשובה הציונית הגיעה היום, כאשר רבבות רבות כבשו את השדרה עם אלפי שלטי תמיכה ססגוניים ודגלי ישראל.

מי שנעדר מהאירוע היה ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שבחר להחרים את הצעדה ממניעים אנטי-ישראליים, ובכך שבר מסורת היסטורית בת למעלה מ-60 שנה, לפיה ראש העיר המקומי מוביל את המצעד כסמל לקשר העמוק בין הקהילה היהודית לכרך הגדול.

החרם של ממדאני הוא זה שהניע את יו"ר הכנסת אוחנה ליזום, בשיתוף הסוכנות היהודית, מהלך נגד אקטיבי: הכפלת המשלחת הרשמית והגעתו של יו"ר פרלמנט ישראלי לראשונה מאז נוסד המצעד ב-1964.

"מדובר במפגן עוצמה מרשים ובמסר ישיר להנהגה המקומית שמתדלקת באופן נתעב את אש השנאה בעיר כנגד ישראל וכנגד תושביה היהודיים: לא תפחידו אותנו", הצהיר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בשיחה עם ערוץ 7. "הניסיון לעקור את זיקתנו במרחב באמצעות שקרים ואלימות לא יצלח, ויענה כאן ובכל מקום באגרוף ציוני עוצמתי ומאוחד".

לצחדו של אוחנה צעדו יחד 13 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה: מאיר כהן, מירב בן ארי, ולדימיר בליאק, עודד פורר, יוליה מלינובסקי, אריאל קלנר, ששון גואטה, יצחק קרויזר, איתן גינזבורג, עפיף עבד ואתי חווה עטיה.

מרכזת האופוזיציה, ח"כ מירב בן ארי, הבהירה את חשיבות ההתגייסות המשותפת למרות המחלוקות בירושלים. "אני מגיעה למצעד ההזדהות בניו יורק כחברת אופוזיציה, אבל קודם כול כנציגת מדינת ישראל. יש בינינו ויכוחים פוליטיים, ולעיתים גם מחלוקות עמוקות, אבל מול העולם יש לנו אחריות משותפת לעמוד יחד, לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות ולהראות שישראל היא הבית הלאומי של כל העם היהודי".

בן ארי הוסיפה עקיצה ישירה לעבר ראש העיר. "דווקא בימים כאלה הנוכחות שלנו כאן חשובה מתמיד. בעיקר כאשר ראש עיריית ניו יורק החליט לא לצעוד השנה, בניגוד לשנים קודמות, חייבים להעביר מכאן מסר חשוב שתמיכה בישראל היא לפני הכל".