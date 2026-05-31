הקרב על הנהגת גוש מתנגדי נתניהו לקראת בחירות 2026 עולה שלב. בחדשות 12 דווח כי יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, הציע בשבועות האחרונים מתווה פנימי מוגדר לכמה מראשי המפלגות בגוש, שמטרתו "לסגור" מראש את מאבקי האגו והתחרות על כס ראש הממשלה.

על פי המתווה של איזנקוט, ראשי המפלגות בגוש יחתמו על הסכם ג'נטלמני לפיו מי שיעמוד בראשות המפלגה שתקבל את מספר המנדטים הגבוה ביותר ביום הבחירות, הוא זה שיקבל את המלצת כל חברות הגוש בפני נשיא המדינה להרכבת הממשלה.

ההצעה הזו מהווה פנייה ישירה לא רק ליאיר לפיד ונפתלי בנט, אלא גם ליו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.

האחרון הצהיר לא פעם בתקופה האחרונה כי הוא מכוון באופן בלתי מתפשר לכיסא ראש הממשלה, למרות שבסקרים האחרונים מפלגתו משיגה תשעה מנדטים.

המשמעות הפוליטית המיידית של המתווה ברורה: תרחיש "האיחוד הגדול" והקמת רשימה משותפת אחת שתאחד תחת קורת גג אחת את בנט, לפיד ואיזנקוט - יורד באופן סופי מהפרק בעתיד הנראה לעין, והמפלגות ירוצו בנפרד כשהן מתחרות ראש בראש על תואר "הגדולה בגוש".

במקביל לניסיונות הפשרה, הרוחות בגוש רחוקות מלהיות רגועות. מוקדם יותר היום פורסם כי נפתלי בנט תקף בחריפות את איזנקוט, על רקע חשיפת פגישתו החשאית של הרמטכ"ל לשעבר עם יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני.

בכנס פוליטי סגור שקיים בנט בסוף השבוע, הוא התייחס לניסיונות של איזנקוט להגיע להבנות עם החרדים בנושא חוק הגיוס, ועקץ: "זה תמים, זה פשוט תמים. כי אתה תיכנס איתם למשא ומתן ואז יגידו לך 'מה הפרמטרים לפטור'. מה שגפני ומה שדרעי כבר שכחו - איזנקוט ויאיר גולן עוד לא למדו. לכן, אין פה בכלל מקום לשיג ושיח. פשוט מאוד".