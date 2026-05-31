צבי בליץ הודיע על סיום תפקידו כסגן ראש עיריית פתח תקווה, לאחר שבישיבת מועצת העיר עלה לאישור מינויו של עו"ד צביקה וישינגרד במקומו.

לדבריו, ההחלטה מגיעה על רקע קשיים משפטיים המונעים את מימוש הסכם הרוטציה שנחתם בין הצדדים לפני הבחירות המוניציפליות.

בליץ סיפר כי לקראת הבחירות גובשה רשימה משותפת של אנשי הבית היהודי ואנשי מפלגת הציונות הדתית, שבמסגרתה סוכם על רוטציה בתפקיד סגן ראש העיר בשכר. לדבריו, הוסכם כי הוא יכהן במחצית הראשונה של הקדנציה ואילו וישינגרד יכהן במחצית השנייה, כאשר וישינגרד משמש גם כיו"ר הסיעה.

לדברי בליץ, לאחר פנייה משותפת שלו ושל וישינגרד ליועצת המשפטית, התקבלה חוות דעת שלפיה לא ניתן לקיים את הרוטציה משום שההסכם לא הונח על שולחן המועצה כנדרש לאחר הבחירות. עוד טען כי בהתאם להנחיות משרד הפנים, גם התפטרות או פיטורים לא יאפשרו את מינויו של וישינגרד על בסיס ההסכם הקיים.

בליץ ציין כי במהלך השבועות האחרונים נעשו ניסיונות למצוא פתרון משפטי שיאפשר את ביצוע החילופים באופן חוקי, אך עד כה לא נמצא פתרון. לדבריו, התחייב לעמוד מאחורי הסכם הרוטציה ברגע שיימצא המענה המשפטי המתאים.

עוד כתב כי האחריות לוודא שההליך מבוצע כחוק מוטלת על יו"ר הסיעה ובגיבוי מפלגת הציונות הדתית שליוותה את הרשימה. לטענתו, למרות שנותר זמן עד למועד החילופים שתוכנן למחצית חודש יולי, הופעלו לחצים שהובילו לקידום המהלך כבר בישיבת המועצה הקרובה.

בליץ הדגיש את חשיבותו של תפקיד סגן ראש עיר בשכר עבור הציבור הדתי-לאומי בעיר, וטען כי קיים פער משמעותי בין בעל תפקיד המקדיש את מלוא זמנו לעבודה הציבורית לבין סגן ראש עיר ללא שכר, לשכה וצוות. לדבריו, הציבור הדתי-לאומי בפתח תקווה עלול לאבד תקן משמעותי בעקבות ההתפתחויות.

בסיום דבריו הודה בליץ לראש העיר רמי גרינברג, לצוות לשכתו ולעובדי העירייה שעימם עבד במהלך כהונתו. הוא איחל הצלחה לעו"ד צביקה וישינגרד בתפקידו החדש והצהיר כי ימשיך לשרת את תושבי העיר כחבר מועצת העיר וכשליח ציבור.