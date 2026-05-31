שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שוחח עם ערוץ 7 לפני שהצטרף למצעד למען ישראל בשדרה החמישית בניו יורק.

"זו חגיגה גדולה. חיבור ענק של יהודי העולם כולו - היהודים במדינת ישראל עם היהודים בארה"ב. זו שותפות גורל שמאוד התחזקה בשלוש השנים האחרונות", אמר סמוטריץ'.

הוא ציין כי "הרבה שנים מדובר על מי תומך במי. בשנים הראשונות של המדינה יהדות ארה"ב תמכה במדינה הצעירה. גם בשנים האחרונות, מול האתגרים הגדולים של יהדות ארצות הברית, אתגרי שימור הזהות של הדור הצעיר, הביטחון האישי, מול גלי האנטישמיות - ועדיין כשיורים טילים לקריית שמונה, הלב של היהודים בארצות הברית רועד.

במקביל, כשיש יהודי כאן שלא יכול לצאת מהבית בביטחון, או שנתקל באיזו קריאה או גל של אנטישמיות כי יש לו שרשרת של מגן דוד, אצלנו רועד הלב. החיבור הזה מורגש כאן מאוד חזק", מדגיש סמוטריץ'.

לדבריו, לא צריך להתרגש מההחרמה המתוקשרת של ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדאני את המצעד למען ישראל. "יש עלייה גדולה באנטישמיות בכל העולם וגם בארצות הברית וכאן בעיר עם ממדאני. אבל המסר הוא הפוך - שעם עם כל כך הרבה שנים של היסטוריה, עבר, הווה ועתיד, ידענו להתגבר על הרבה ממדאנים קודם, ונדע להתגבר גם עכשיו. הבחירה של ראש העיר היא בצד של ההיסטוריה שהוא רוצה להיות בו - וזה הצד הלא נכון".

סמוטריץ' מודה שהתקווה שלו היא שמהסולידריות עם ישראל יצא גם גל עלייה. "מדינת ישראל היא הבית של העם היהודי כולו. הביטחון של היהודים בעולם נשען על עוצמתה וביטחונה של מדינת ישראל. אין מקום יותר טוב לחיות בו מישראל".