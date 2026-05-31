הרב יובל שרלו הודיע כי בסוף השנה יסיים את תפקידו כראש ישיבת אורות שאול. בנאום שנשא בפני תלמידי הישיבה, הבוגרים והצוות, הסביר כי מדובר בהחלטה שנולדה מתוך תחושת מחויבות עמוקה ומתוך תפיסת עולם שלפיה יש לדעת מתי לפנות מקום ולא להמתין לרגעי דעיכה.

הרב שרלו הסביר כי על אף הקושי האישי לעמוד ולדבר על החלטתו, הוא חש מחויבות עמוקה כלפי שלוש קבוצות מרכזיות. הראשונה היא בוגרי הישיבה ומקימיה שליוו את דרכה לאורך השנים, השנייה היא תלמידי הישיבה בהווה ובעתיד, והשלישית היא צוות הישיבה כולו המבקש להבין את משמעות השינוי ואת המשך הדרך.

הוא הסביר כי ההחלטה התקבלה משלוש סיבות מרכזיות. הראשונה היא סיבה עקרונית הנוגעת לתפיסת הנהגה שלפיה נכון לעזוב תפקיד בשלב של כוח, יצירה וצמיחה, ולא להמתין לרגע שבו מתחילה ירידה טבעית ביכולות.

"הסיבה הראשונה היא מסגרתית. אני באמת חושב שראוי לא לחכות לירידה. אני לא רוצה לעזוב את הישיבה במקום שבו אנחנו נופלים ויורדים, אלא להפך".

הסיבה השנייה, היא אישית יותר. הרב שרלו סיפר כי הוא חש שבשנים האחרונות אינו מתקדם כפי שהיה רוצה בתחומי הלימוד והיצירה הרוחנית. האחריות הכבדה הכרוכה בניהול הישיבה ובהעברת שיעורים רבים מצמצמת את האפשרות להקדיש זמן ללימוד חופשי ולפריצה לעולמות חדשים.

"אני מרגיש שאני לא מתקדם. אני עדיין רוצה לפרוץ לעולמות חדשים בתחום הלימוד ובתחום התורה ובתחום עבודת השם ובתחום דברים אחרים". הוא שיתף כי קשה לו לקרוא לאחרים להתקדם ולהתחדש כאשר הוא עצמו חש שאינו מתקדם בקצב שהיה מבקש לעצמו.

הסיבה השלישית קשורה למשימות נוספות שממתינות לו בחברה הישראלית. הרב שרלו סיפר כי לאורך כל שנותיו כר"מ וכראש ישיבה שאל את עצמו האם הוא נמצא במקום הנכון והאם הוא ממלא את התפקיד שבו הוא יכול לתרום בצורה המרבית.

הוא סיפר כי השילוב בין שלושת הגורמים הללו הביא אותו להכרעה לפנות את מקומו. עם זאת הדגיש כי אין מדובר בפרידה מן הישיבה. הוא הבהיר כי בכוונתו להמשיך להיות קשור למוסד, ללמד ולהשתתף בחיי הישיבה ככל שהדבר יתאפשר ויהיה בו תועלת.

"אני לא רוצה יותר לשאת במסע או באחריות או בתואר או בכבוד או בכל מה שקשור בזה בלהיות ראש הישיבה אבל אני מבקש להיות קשור לישיבה כל עוד תהיה בכך תועלת".

בהמשך תיאר את תחושת הזכות המלווה אותו בהחלטה. הוא אינו רואה בעצמו פורץ דרך, שכן כמה ממוריו ואנשי חינוך שהעריך עשו מהלך דומה בעבר. בנוסף, הוא חש כי הוא עוזב ישיבה הנמצאת בתקופה של צמיחה, התקדמות והתבססות.

"לא יגענו לריק ולא ילדנו לבהלה", אמר בהתייחסו לדרכה של הישיבה ולפירותיה. הוא ציין את תלמידי הישיבה ובוגריה הפועלים בתחומים רבים של עולם התורה והחברה הישראלית, והגדיר זאת כזכות גדולה לעזוב מתוך תחושת סיפוק ולא מתוך משבר.

סיבה נוספת לתחושת הביטחון שלו קשורה להנהגת הישיבה. הרב שרלו הדגיש את אמונו בראשי הישיבה הרב תמיר גרנות והרב איתמר אלדר, ואמר כי הוא שלם לחלוטין עם המשך הדרך תחת הנהגתם.

"אין לי שום פחד", אמר. "לא רבים זוכים לעזוב את הישיבה כאשר הם ברמת ודאות וביטחון כזאת". הוא אמר כי המפתחות כבר מצויים בידיהם של ראשי הישיבה, והוא עצמו אינו חש שהוא מוסר דבר חדש אלא רק משלים תהליך שכבר התרחש בפועל.

הרב שרלו התייחס גם לשנות פעילותה של הישיבה בתל אביב ולמשמעות של החיים בלב המציאות הישראלית. הוא תיאר את הזכות להיות שותף למרקם החיים בעיר, הן בשכונת שפירא והן במרחב הישראלי הרחב יותר.

בהמשך הציג את שלושת התחומים המרכזיים שבהם הוא מבקש לעסוק לאחר סיום תפקידו. הראשון שבהם הוא לימוד תורה אישי ומעמיק. הוא סיפר בחיוך כי בכוונתו להקים "כולל" שבו יהיה המנהל, התלמיד וראש הכולל גם יחד.

"אני הולך ללמוד תורה", אמר. "לעסוק בתורה, לפרוץ לעולמות חדשים, לא להיות מחויב להעביר שיעור אלא להיות מסוגל ללמוד". מדובר בחלום ישן שהוא מבקש להגשים בשנים הקרובות.

התחום השני הוא פיתוח דרכים חדשות ללימוד תורה ברשת. הרב שרלו ציין כי קיימת כיום כמות עצומה של תורה הזמינה לציבור, אך יש צורך בפיתוח שפה חדשה המתאימה לעולם הדיגיטלי.

הוא תיאר חזון של בית מדרש אינטרנטי פעיל ומשתף, שבו הלומדים אינם רק מאזינים לשיעורים באופן פסיבי אלא משתתפים, מגיבים ולומדים יחד. הוא אמר כי ייתכן שהדבר יתבטא בפודקאסטים, בפלטפורמות לימוד חדשות או בפורמטים קצרים המותאמים להרגלי הצריכה של הדור הנוכחי.

התחום השלישי שבו הוא מבקש להתמקד הוא עולם הבינה המלאכותית. הרב שרלו הסביר כי מדובר באחד האתגרים המשמעותיים ביותר של התקופה, כזה שיש בו פוטנציאל עצום לצד סיכונים משמעותיים.

הוא סיפר כי הבינה המלאכותית עשויה לקצר תהליכים ולהביא תועלת רבה, אך במקביל היא עלולה לפגוע באמת, באנושיות ובמרקם החברתי. משום כך הוא מבקש להעמיק במשמעויות הרוחניות, החברתיות, ההלכתיות והאתיות של התחום.

"אני מאוד רוצה להשתלם בתחום הבינה המלאכותית", אמר. "לא בתחום המחשבים אלא בתחום המשמעויות הרוחניות, הסוציולוגיות, הלימודיות, האנושיות והפסיקתיות שלה".

עוד גילה כי בשנה הבאה הוא צפוי לצאת עם רעייתו לתקופה בקנדה. המטרה היא לשלב לימוד והעמקה בתחום הבינה המלאכותית לצד פעילות חינוכית ותורנית בקהילות יהודיות בצפון אמריקה.

הרב שרלו ציין כי המציאות בתפוצות מורכבת, הן בשל התגברות האנטישמיות והן בשל תהליכים פנימיים העוברים על הקהילות. הוא רואה חשיבות גדולה בחיזוק הקשר שבין יהדות התפוצות לבין תורת ארץ ישראל.

בחלק האחרון של דבריו התבונן הרב שרלו לאחור על תולדות הישיבה. הוא תיאר שתי תקופות מרכזיות בהתפתחותה, מן השנים הראשונות ועד השינויים המשמעותיים שחלו בהמשך הדרך.

אחד הלקחים החשובים שלמד הוא הצורך ביכולת להשתנות, להקשיב ולהיפתח לדרכים חדשות. הוא סיפר כי המפגש עם שותפים שונים לדרך לימד אותו את חשיבות הגמישות הרוחנית ואת הנכונות לצאת למסע מבלי לדעת מראש כיצד יסתיים.

"להיות בעלי יכולת השתנות, להיות בעלי קשב, לא להיות נעולים בתוך הבועה", קרא לתלמידים. "להיות כל הזמן בתוך מסע".

לקראת סיום הודה לריבונו של עולם, לתלמידים, לבוגרים ולצוות הישיבה על השנים המשותפות. הוא הזכיר את האתגרים הרבים שעברו יחד, ובהם תקופות סוערות, מגפת הקורונה ומלחמות, ואמר כי בתוך כל הטלטלות הללו הוא חש תחושת ברכה עמוקה.

"התחושה שלי היא תחושה מאוד עמוקה שזכיתי להיות מבורך. בסוף השנה הזאת אנחנו לא נהיה כאן לשנה, אבל בעזרת השם נחזור ונלמד ביחד תורה בצורות אחרות ולא עם המשא הגדול של ראש הישיבה".

את נאומו חתם בהבעת אמון מלאה בהמשך דרכה של הישיבה ובהנהגתם של הרב תמיר והרב איתמר. "אני משאיר בשמחה רבה ובפריבילגיה רבה את המשא הזה, ותודה שהקשבתם".