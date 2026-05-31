היועצת המשפטית לממשלה פרסמה הערב הנחיות מפורטות לשלילת הטבות מס ממוסדות תורניים המחזיקים לומדים שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא.

ההנחיות גובשו בתום דיון שנערך בראשותה ובהשתתפות מנהל רשות המיסים וראש רשות התאגידים, וזאת לקראת תגובת המדינה לעתירה שתתברר בבית המשפט העליון ב-13 ביולי.

לפי ההנחיות, לא ניתן עוד להעניק זיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לתרומות המועברות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו מעמדם - שכן הדבר מהווה, לפי הפרשנות המשפטית, מימון עקיף של פעילותם בניגוד לפסיקת בג"ץ.

רשות המיסים תפרסם הודעה רשמית לציבור עד ה-7 ביוני, שתפרט את שינוי המדיניות ואת מועד התחולה. תרומות שיבוצעו עד למועד שייקבע יזכו עדיין את התורמים בהטבה.

המנגנון שגובש יפעל בשני מסלולים. עמותה המבקשת לקבל או לחדש אישור תידרש להצהיר האם לומדים בה לימודים תורניים, ואם כן - להמציא רשימה שמית מלאה של הלומדים כולל מספרי תעודות זהות, לצד תצהיר חתום של ראש המוסד המאשר שהלומדים הציגו מסמכים רשמיים מצה"ל.

עמותות המחזיקות באישור קיים יקבלו פנייה יזומה מרשות המיסים עד ה-1 ביולי, ויידרשו להמציא את המסמכים כתנאי להמשך זכאותן.

לצורך זיהוי המוסדות הרלוונטיים הוקם מסד נתונים המצליב בין רשימות רשות התאגידים לרשימות משרד החינוך.

במקביל יוקם צוות מיוחד בראשות המשנה ליועצת המשפטית, בהשתתפות נציגי רשות המיסים, האוצר, רשות התאגידים ומשרד המשפטים. תפקידו יהיה לסגור פרצות שעלולות לאפשר מימון עקיף של המוסדות דרך ערוצים חלופיים, ולהגדיר נהלי פיקוח שוטפים.

זאת ועוד, על פי מסמכים שפורסמו מוקדם יותר היום, צה"ל ומשטרת ישראל הגיעו להסכמה על ביצוע גל מעצרים יזום נגד חייבי גיוס חרדים בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחוב.

במקביל, מערך הדיגיטל הלאומי צפוי להשלים בשבועיים הקרובים מאגר מידע שיאפשר שלילה אוטומטית של הטבות כלכליות. עד להשלמתו, הצבא מעביר נתונים באופן ידני לפחות אחת לחודש - ולפי המסמך, רשימות המשתמטים המלאות כבר הועברו למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד העבודה.

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי תקף בחריפות: "היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה.

"אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע!

"לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש!