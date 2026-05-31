מגיש חדשות 12, דני קושמרו, פרסם פוסט פרידה בו ספד לחברו הקרוב, דורון נגר ז"ל בן 55, שנהרג אתמול בתאונת דרכים קטלנית בכביש מספר 1, סמוך למחלף לוד.

קושמרו, הידוע גם בעצמו כחובב אופנועים מושבע, כתב "דורון נגר, חבר ואח, נהרג בשבת בתאונת אופנוע בכביש מספר אחת", פתח קושמרו את הפוסט המרגש. "ככל הנראה, נהג מכונית שנזכר שהוא רוצה לרדת במחלף חתך בפראות כמה נתיבים ופגע בדורון, שנהרג במקום".

בהמשך הפוסט, שיתף קושמרו צירוף מקרים מצמרר ומעורר מחשבה מתוך שיחה פרטית שניהל עם דורון ימים ספורים בלבד לפני התאונה. "דורון הניח אחריו ארבעה יתומים. רק ביום רביעי האחרון (!) כתבתי לו שאנחנו כאן לזמן מוגבל, שיגשים את החלומות כי מי יודע מה יהיה מחר. שלושה ימים אחרי - הוא נהרג".

מתוך הכאב האישי, בחר מגיש הטלוויזיה לנצל את הבמה הציבורית כדי לפנות ישירות לנהגי המכוניות ולרוכבי האופנועים, במטרה למנוע את הטרגדיה הבאה על הכביש. "נהגי מכונית, אנא מכם", הפציר קושמרו, "נזכרתם ברגע האחרון שפספסתם פנייה - הסתכלו לפני כן במראה. אותתו. מקסימום תפנו במחלף הבא. אל תחתכו".

"דורון, אח יקר - כבר מתגעגע", חתם קושמרו את הפוסט הכואב.