שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, הציג את חשיבות מיזם העלאתם לישראל של אנשי רפואה בתחומים שונים, בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס MEDEX שנערך בניו ג'רזי.

השר סופר הסביר כי ראשיתו של המיזם בצורך אמיתי שנולד מהשטח, בעקבות יציאתם לגמלאות של רופאים עולים שהגיעו לישראל ממדינות חבר העמים בשנות התשעים.

כיום מדינת ישראל נדרשת להכשיר כאלפיים רופאים מדי שנה, בעוד בפועל היא מכשירה כאלף בלבד. "יש כאן פער שצריך לגשר עליו, ואת הפער הזה ממלאת העלייה", הבהיר השר.

סופר ציין כי "רופאים הם בעלי מקצוע מבוקשים מאוד בעולם ויש תחרות גדולה בין מדינות על הרופאים. הסיבה הראשונה שאנשים מגיעים לישראל היא ציונות, אלו אנשים מחוברים, ציונים שאוהבים את ישראל, ויחד עם ארגון 'נפש בנפש', משרד הנגב והגליל ומשרד הבריאות הקמנו מיזם משותף"ץ

הוא ציין את תפקיד משרדו במסגרת מיזם זה, לסייע בכל הליכי הקליטה בהיבטים המקצועיים, הקהילתיים, חינוך הילדים, כלכלה וכיוצא באלה. מדובר בליווי שנמשך לעיתים כשנתיים לפני העלייה עצמה ולעיתים מסתכם במספר חודשי ליווי.

לכנס MEDEX, סיפר, מגיעים נציגים מבתי חולים רבים בישראל, ובידי נציגים אלה רשימת דרישות וצרכים ספציפיים של בתי החולים, ולמעשה הם ממקדים את חיפושיהם אחר אנשי רפואה בעלי תחומי מקצוע ספציפיים הנדרשים בבתי החולים ששיגרו אותם. "הפרויקט הזה עובד מצוין", הוא קבע.

בכל אחת מהשנתיים האחרונות, ציין סופר, הביא המיזם לעלייתם של מעל 500 רופאים לישראל ותקוותו היא שכך יהיה גם השנה.

סוגיה שעימה מתמודד משרדו היא סוגיית העבודה מרחוק, כאשר אנשי מקצוע שעולים לישראל ממשיכים לעבוד בארצות מוצאם גם לאחר שהגיעו עם משפחותיהם לישראל, ולמעשה נעים הלוך ושוב בין ישראל למדינת המוצא שלהם על מנת להמשיך ולעבוד בה. תופעה זו מתחזקת לנוכח יכולת העבודה מרחוק. סופר מקווה להעתקת מודל הרופאים לתחומי מקצוע שונים ומגוונים אחרים שישתבצו בעבודה בישראל.

באשר ל"תרומתה" של האנטישמיות להגברת העלייה, אמר השר כי לתחושתו יהודים עולים לישראל מתוך תחושה ציונית ומתוך סולידריות עם העם בישראל, ועם זאת לא ניתן להתכחש לתחושות שמקורן בתופעות אנטישמיות, "נוהל אדמה בוערת", הוא מכנה זאת, מה שגורם ליהודים תחושת צורך לעבור, אך "אנחנו צריכים לגרום לכך שיהיה להם קל יותר לבוא לישראל מאשר למקומות אחרים, שישראל תהיה העדיפות הראשונה שלהם, ועל זה עבדנו עם שר האוצר על הפחתת מיסוי ותחומים נוספים".