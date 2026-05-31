רגשות מעורבים וטלטלה עזה פקדו היום (ראשון) את משפחת קסאו, אשר הודיעה על הולדת בת חדשה למשפחה - אחות קטנה לחמישה אחים ואחיות, ובהם גם הילדה היימנוט קסאו, שנעלמה באופן מסתורי בפברואר 2024.

עבור בני המשפחה, מדובר ברגע של חסד ואור, אך הוא מגיע ביום כואב וקשה מנשוא - היום ה-824 שבו היימנוט הקטנה נעדרת.

בני המשפחה פנו אל הציבור וביקשו: "אל תשכחו את היימנוט".

מהמשפחה נמסר "זהו רגע של חסד וברכה, אך הוא מגיע ביום קשה מנשוא - היום ה-824 שבו היימנוט נעדרת. משפחת קסאו נעה ברגעים אלו בין תחושות קיצון: בין האושר על התינוקת החדשה, לבין הגעגוע והחרדה להיימנוט. השמחה הזו רק מחדדת את העובדה ששום דבר אינו שלם בלעדיה. המשפחה מייחלת לרגע שבו היימנוט תשוב ותזכה להכיר את התוספת החדשה לבית".

המשפחה שבה ותבעה מהדרגים הבכירים ביותר במשטרה ובממשלה להורות על הקמת צוות חקירה מיוחד ייעודי ורחב היקף, שיפתח מחדש את כיווני החקירה בפרשה.