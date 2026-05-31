בכירים במפלגות הימין והמפלגות החרדיות פתחו הערב (ראשון) במתקפה משולבת, נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

הרקע לסערה הוא החלטתה הדרמטית של היועמ"שית להעניק אולטימטום של שבוע בלבד לרשות המיסים כדי לשלול מוסדות תורניים מהטבות מס (לפי סעיף 46) בגין בחורים שאינם מתגייסים, לצד הקמת צוות מיוחד לחסימת מסלולי מימון עקיפים לחסידויות ולישיבות.

הראשון להגיב בעוצמה היה יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ששיגר אזהרה דרמטית מפני שבר מוחלט בין הציבור החרדי למוסדות המדינה. "היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה", תקף דרעי בחריפות. "היא תביא את הרחוב החרדי למרד מיסים, לנתק מוחלט מהמשטרה, ולקרע עמוק שלא יהיה ניתן לאיחוי מול רשויות המדינה".

דרעי לא חסך את שבטו גם משותפיו לקואליציה, והפנה אצבע מאשימה ישירה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' וליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר: "כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - קולכם אינו נשמע! לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש. אם אתם חפצים בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו".

הקריאה של דרעי מצאה אוזן קשבת מיידית אצל שר המשפטים, יריב לוין, שמיהר להצטרף ליוזמה וקרא להסיר את הכפפות מול מערכת המשפט. "אני מצטרף לקריאתו של ח"כ הרב אריה דרעי שלא להחריש עוד", הודיע שר המשפטים.

"כבר זמן רב שאני קורא לממשלה ולקואליציה להתלכד, להתעלות מעל כל המחלוקות הפנימיות, ולשים סוף לאנרכיה השיפוטית המפלה, שציבורים רבים נרמסים תחת רגליה", הוסיף לוין, ודרש כינוס חירום של ראשי הסיעות: "אני קורא לקיום ישיבה דחופה של ראשי מפלגות גוש הימין. הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות אופרטיביות, אשר יחזירו את השליטה במדינה לידי הממשלה, וישימו סוף לאנרכיה".

השר בן גביר ניצל את ההזדמנות כדי להזכיר לשותפיו החרדים כי הוא זה שהתריע מפני היועמ"שית מתחילת הדרך.

"אני שמח מאוד שסוף סוף כולם מבינים את מה שצעקתי לבדי מהיום הראשון להקמת הקואליציה - כי יש לפטר את היועמ"שית העבריינית והאנרכיסטית", מסר בן גביר. "לצערי, בזמנו הייתי כקול קורא במדבר וחבריי החרדים התנגדו לפיטוריה. גם כעת עוד ניתן לעשות מעשה, ואני קורא לחבריי בממשלה לנקוט בצעדים מיידיים לשליחתה המיידית הביתה. בלי זה - פשוט אין שום משמעות לשלטון הימין".