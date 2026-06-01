שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, התארח בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס MEDEX שנערך בניו ג'רזי. במהלך הראיון הציג השר את התוכנית שמקדם המשרד בראשותו לעידוד אנשי רפואה לעלות לישראל.

התוכנית שמציג המשרד בראשותו לעידוד אנשי רפואה לעלות לישראל, בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי ממשלה נוספים, מבוססת על תמריצים כלכליים חסרי תקדים לצד מעטפת קהילתית ואנושית הדוקה.

"אנחנו נותנים קודם כל עד 400 אלף שקלים, ומעבר לזה אנחנו נותנים גם מעטפת לכל אחד בצורה ייחודית", פותח השר וסרלאוף ומסביר כי המענק הכספי, הגבוה ככל שיהיה, הוא רק רובד אחד במאמץ המשולב. "איזו קהילה הוא מחפש, איזה אזור מגורים, חינוך, תעסוקה, כל הדברים הללו. ואנחנו מכוונים אותם לבתי החולים הקריטיים שאנחנו מזהים שיש שם צורך".

המשרד יצר מערכת תמרוץ דיפרנציאלית המבדילה בין רופאים הבוחרים רק להעתיק את מקום עבודתם לבין אלו שקושרים את גורלם ומגוריהם ברחבי הצפון והדרום. "יש אפשרות גם לגור וגם לעבוד - והמענק יותר גדול. אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים, אבל מעבר לזה יש פה אימפקט מאוד גדול", מבהיר השר.

השר מציג מקרה הממחיש כיצד חייהם של ילדים קטנים בפריפריה תלויים לעיתים על חוט השערה בשל מחסור קריטי ברופא מומחה יחיד במחלקה שלמה. "ילדה מנוב, בת שמונה, קיבלה מכת חום. היא הגיעה לבית החולים זיו, ובאותו יום, אביו של הרופא בטיפול נמרץ ילדים, נפטר. הוא ישב שבעה בעיר מודיעין והמחלקה נסגרה כי זה היה הרופא היחיד. לפני חמש שנים, הגיע רופא עולה בשם הלל, הוא השתכן בעיר מעלות, והפך להיות הרופא השני במחלקת האשפוז לילדים ועשה את השינוי".

התובנה העולה מן המקרים הללו היא הבסיס למאמצים האדירים המושקעים בכנס MEDEX בניו ג'רזי. פריצת הדרך הרפואית בפריפריה אינה זקוקה רק למבני ענק, אלא לאנשים הנכונים שיסכימו לאייש אותם. "אנשים לא מבינים, רופא אחד מחולל שינוי, ויכול להיות ההבדל בין סגירת מחלקה להמשך הפעלתה. אנחנו פועלים כדי להביא את הרופאים הללו לישראל. זה מעשה של המון ציונות והמון שליחות".

הברק והניצוץ הציוני שפגש השר אצל הרופאים המועמדים לעלייה בניו ג'רזי מתחברים באופן ישיר לחוויות העוצמתיות שחווה שעות ספורות לפני כן, כאשר צעד ברחובות מנהטן במסגרת מצעד התמיכה המסורתי בישראל.

ברקע האתגרים המדיניים וההפגנות המורכבות בחו"ל, גלי האהבה והסולידריות של הקהילה היהודית בארה"ב הצליחו לרגש אותו עד דמעות. "ממש היו לי דמעות בעיניים. השם של מדינת ישראל מצמרר כל כך הרבה אנשים. זה מדהים".

החיבור המיידי בין המפגן הסולידרי ברחובות ניו יורק לבין הנכונות המקצועית של הרופאים בכנס מדקס לפתוח פרק חדש בחייהם בארץ ישראל, הוא בעיניו העדות המובהקת ביותר לחיוניותו ולנצחיותו של עם ישראל. "כשאתה פוגש את העוצמות הללו, ואת הניצוץ הזה, ומחבר הכל למדינת ישראל ולאנשים שרוצים להיות חלק ממנה - זה פנטסטי", הוא מסכם.