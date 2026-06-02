נילי שפירא, מנהלת משאבי אנוש רופאים במרכז הרפואי שערי צדק, התארחה בעמדת ערוץ 7 בכנס MEDEX בניו ג'רזי וסיפרה כי "הרבה מאוד מהרופאים מעוניינים לדעת על הרפואה בישראל, מה יש לנו להציע, מה הן אפשרויות העבודה וגם שאלות על תנאי החיים בארץ".

לדבריה "בחלק מהמקצועות הנדרשים אנחנו יכולים להציע להם עבודה מהיום הראשון לאחר העלייה".

שפירא מציינת כי "חסרים רופאים במדינת ישראל. בתי החולים גדלים ושערי צדק גדל מאוד. חלק מהצורך מסופק על ידי רופאים ישראלים ובחלק מהמקצועות יש מחסור ארצי - וגם אצלנו".

היא מתארת את הרופאים שאיתם היא משוחחת בכנס. "יש כאן הרבה מאוד אנשים שמתקרבים לגיל פרישה ועשו הרבה כסף אבל הילדים והנכדים שלהם בישראל והם רוצים לעלות כדי להיות עם המשפחה. יש להם מה לתת כי הם רופאים טובים. מצד שני אנחנו פוגשים חבר'ה צעירים שסיימו התמחות והם מספר שנים במערכת, הילדים שלהם בערך בגיל 10 - והם יודעים שאם הם לא יעלו עכשיו לישראל - זה יקרה רק בגיל הפנסיה".