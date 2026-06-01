במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פתחו את שבוע התפוצות, שמטרתו לציין ולהדק את הקשר בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות ברחבי העולם.

בראיון לערוץ 7 שנערך מצעדת ההצדעה והתמיכה בישראל שהתקיימה במנהטן, סיפר מנכ"ל המשרד, אבי כהן, על חשיבותו וייעודו של השבוע המיוחד.

כהן ציין את ההחלטות שקיבלה הממשלה בישיבתה השבועית, אשר תכליתן העמקת ההבנה שממשלת ישראל מעוניינת בחיזוק הזהות היהודית, החינוך והקשר המעשי בין הקהילות לישראל.

בהתייחס למאבק בתופעות האנטישמיות הגואות, ציין מספר פעולות שבהן נוקט המשרד. "הקמנו את המשלט הלאומי לניטור אנטישמיות. הוא פועל 24-7 וכשאנחנו מזהים פגיעות אפשריות כמו הפגנות, פגיעות בקהילות יהודיות וכד' אנחנו מתריעים בפני כוחות הביטחון המקומיים במדינות היעד ובמשרדי הביטחון בישראל כדי להיאבק בכך יחד עם הממשלות. אנחנו מביאים לכאן משלחות של משטרות מקומיות כדי ללמוד על העולם היהודי, כדי שיכירו איך נראית קהילה יהודית ולמה נכון לשים לב. אנחנו פועלים נגד ארגונים רדומים המוגדרים כרעים ומבצעים מגוון פעולות נגד תופעת האנטישמיות".

עוד ציין כי המשרד מקיים קשר רציף עם כלל הקהילות היהודיות בעולם ומעביר להן מידעים מקדימים על מנת לאפשר היערכות מוקדמת יחד עם המשטרה המקומית מול פעילות שעלולה לפגוע בהם. במקביל מתקיימות הכשרות למתנדבים לחיזוק החוסן הקהילתי בחירום ולמנהלי הקהילות ויחד איתם מתקיימות פעילויות להעצמת ארגונים אזרחיים. המשרד גם מספק להם אמצעים טכנולוגיים שיוכלו לסייע מול מקרים ואירועים אנטישמיים.

בדבריו הדגיש כי המשרד מחזיק במגוון מערכות וטכנולוגיות המותאמות לכל קהילה על פי ייחודה צרכיה, האיומים שאיתם היא מתמודדת והסיכונים השונים

עוד הרחיב אבי כהן אודות ארגון 'אחטב אל-ימין' שהחל את פעילותו עם תחילת מבצע 'שאגת הארי', ביצע פיגועי הפחדה בבירות אירופיות ומעקב של אנשי משרד התפוצות חשף את הקשר בינו ובין איראן שהתמקדותו היא במדינות אירופה. "היה חשוב לחשוף זאת, כי כך המשטרות המקומיות היו יכולות לעצור פעילים בארגון וכעת במקום להתעסק בייצור פיגועים הארגון הזה עסוק בבריחה. זו דוגמה אחת לארגון שאנחנו רודפים ונמשיך לעשות זאת ככך שנוכל".