פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע הבוקר (שני) כי כוחותיו ביצעו סדרה של "תקיפות הגנתיות" ממוקדות נגד מטרות צבאיות בשטח הרפובליקה האסלאמית של איראן.

לפי הודעת סנטקום, היעדים שהופצצו כוללים אתרי מכ"ם איראניים ואתרי פיקוד ושליטה המשמשים להפעלת מערך הרחפנים והכטב"מים של משמרות המהפכה.

בצבא האמריקני הבהירו כי המבצע יצא לפועל בתגובה ל"פעולות איראניות תוקפניות ובלתי פרובוקטיביות", ששיאן היה יירוט והפלה של כלי טיס בלתי מאויש אמריקני שטס בשמי מים בינלאומיים במפרץ הפרסי.

בנוסף, נמסר כי במהלך הפעילות, מטוס קרב אמריקני השמיד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת בקרה קרקעית ושני רחפנים מתאבדים שהיוו איום מיידי.

הלילה התבטא נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בנוגע להסכם המתגבש מול איראן ותקף את רשת CNN שלדעתו מנסה לייצר "פייק ניוז" סביב המגעים עם המשטר בטהרן.

"החדשות המזויפות CNN אמרו היום, באופן שגרתי, שההסכם שאני מגבש עם איראן לא עוסק בסוגיית הגרעין כשלמעשה הוא קובע, באופן ברור ובלתי משתמע לשני פנים, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני", כתב טראמפ ברשת TRUTH.

הוא הוסיף "רשת CNN, ורבים אחרים בתקשורת החדשות המזויפות הם פשוט אסון מהלך עם רייטינג נמוך במיוחד".