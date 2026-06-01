בריאיון נוקב ברשת "אל-ערביה" הסעודית תקף עורך עיתון "אל-סיאסה" הכוויתי, אחמד אל-ג'אראללה, את הנהגת חמאס וארגוני הטרור הפלסטיניים, והאשים אותם בבגידה, שחיתות אישית והרס מכוון של רצועת עזה לטובת הבטחות שווא מטהרן.

הדיון נפתח בניתוח קריסתו המהדהדת של "ציר ההתנגדות" האזורי מאז טבח השבעה באוקטובר. המנחה, הזכיר את הצביעות המובנית של חמאס: "כשטילים וכטב"מים איראניים נפלו על מדינות המפרץ הערביות, חמאס יצאה בהצהרה שבה היא תומכת באיראן, ולא גינתה שום פגיעה במדינות המפרץ", אמר וביקש את נקודת המבט של האורח הכוויתי.

אל-ג'אראללה השיב "מי שפגע יותר מכל בנושא הפלסטיני, הרס אותו לגמרי אלה אנשים האלה. פלגים וארגונים שמרוויחים מזה. תראה את המראה שלהם בעושר, בשפע, ואיפה הם יושבים. הם מנהלים 'מלחמת מלונות', לא 'מלחמת חפירות'... כולם ככה. אנשי עזה מתו, והם במלונות מהדרג הגבוה ביותר, טסים במטוסים פרטיים ונהנים מכספים שזורמים אליהם. סינוואר נכנס למתקפה בגלל שאיראן אמרה 'תפתח את החזית ואנחנו נבוא אליך'. זה היה שקר. הבטחות שווא שהם נופלים בהם שוב ושוב. הוא החריב את עזה בשביל כסף, מטוסים פרטיים והבטחות שווא מאיראן שמיהרה לבגוד בו".

הוא הוסיף כי ההנהגה הפלסטינית מכשילה באופן שיטתי כל סיכוי להסדר מדיני או שלום באזור מאינטרסים כלכליים טהורים. כשנשאל האם הוא תומך בכך שמדינות המפרץ יכוננו יחסים רשמיים ושלום עם ישראל עוד לפני שהיא תכיר במדינה פלסטינית, השיב ללא היסוס: "כן. עד עכשיו סוחרים בפלסטינים. איפה יאסר ערפאת? מה יצא ממנו? איפה חאלד משעל? מה הם עשו למען עזה? היא רק נהרסה כליל שוב ושוב".