מאות רבנים וראשי ישיבות התכנסו אמש (ראשון) על רקע גל האכיפה הנוכחי נגד עריקים חרדים.

במרכז האירוע עמד הרב דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה ומנהיג הציבור הליטאי בישראל, שנשא דברים חריפים נגד מדיניות הממשלה בנושא.

בדבריו בישר הרב לנדו על מסע גיוס כספים מרוכז שצפוי לצאת לדרך בקרוב בארצות הברית, במטרה לתמוך במוסדות התורה הפועלים בישראל.

הרב לנדו בדבריו תיאר מצוקה כלכלית ונפשית עמוקה השוררת בקרב הציבור החרדי בעקבות הליכי האכיפה המוגברים: "ליבנו שותת דם על החרדה הגדולה בה שרויים לומדי התורה מאימת המעצרים".

הוא הוסיף ותיאר כי נשות האברכים ואמהות בני הישיבות חוששות כיום מכל יציאה של בן משפחה לרחוב, שמא יעוכב ויועבר ישירות לגורמי הצבא.

בהתייחסו לסוגיית המימון של מוסדות התורה, ציין הרב לנדו כי תורמים יהודים מארצות הברית ומהתפוצות נושאים כבר למעלה משנתיים בנטל הכלכלי הכבד.

בעקבות המצב הכלכלי, צפויה לצאת בשבוע הבא משלחת מיוחדת של רבנים בכירים לארצות הברית, כדי לפעול לגיוס תרומות נוספות שיבטיחו את המשך קיומם של המוסדות.

את דבריו בכינוס חתם הרב דב לנדו באמירה תקיפה כלפי מי שהוא רואה כאחראים למדיניות האכיפה והקיצוצים הנוכחית, אותם כינה רודפי התורה: "אתם יהודים מזרע אברהם יצחק ויעקב הלוחמים בתורה ובלומדיה בארץ ישראל - בושו והיכלמו".