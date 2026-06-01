גופת התינוקת בת שלושה חודשים מחצור הגלילית, שנפטרה אתמול במרכז הרפואי זיו בצפת, שוחררה לקבורה מהמכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר.

השחרור הרשמי הגיע לאחר ביצוע בדיקות נדרשות במכון, ובעקבות לחצים ממושכים מצד עסקני חסידות גור שפעלו למנוע את נתיחת הגופה.

שחרור הגופה מסיים מסכת של עימותים מול רשויות החוק, אשר נמשכו מאז שעות אמש והובילו לדחיית מועד קבורתה המקורי של התינוקת.

המאבק סביב גופת התינוקת הסלים הלילה, לאחר שעות ארוכות של ניסיונות מצד בני המשפחה ועסקני החסידות למנוע את העברתה לצורך בדיקות פולשניות.

בני המשפחה, המשתייכים לחסידות גור, התנגדו למהלך מהרגע הראשון, בטענה המרכזית כי ביצוע נתיחה שלאחר המוות מנוגד להלכה היהודית.

במהלך שעות אחר הצהריים והערב פעלו נציגי החסידות מול הנהלת בית החולים, המשטרה והפרקליטות בניסיון להגיע לפתרון מוסכם.

במסגרת מאמצי העסקנים, בוצעה בבית החולים זיו בצפת בדיקת CT מיוחדת לפעוטה, שממצאיה הועברו ישירות לרופאי המכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך פענוח מהיר. התקווה של בני המשפחה הייתה כי חוות דעת זו תייתר לחלוטין בדיקות נוספות ותאפשר את שחרור הגופה המיידי לקבורה בגליל.

אלא שלדברי המעורבים בפרשה, הפענוח הרפואי לא התקבל במהלך הלילה ולא הושגו הבנות רשמיות בין הצדדים, וסמוך לשעה 23:30 הועברה הגופה לאבו כביר.

העברת הגופה בשעת לילה מאוחרת הביאה לדחיית ההלוויה, מאחר שהמכון פועל בשעות היום בלבד ובני המשפחה נאלצו להמתין להשלמת ההליכים הרפואיים. המהלך עורר זעם רב בקרב גורמים חרדיים שונים, ועסקני חסידות גור המשיכו לפעול מול הרשויות כדי לזרז את שחרור הגופה לקבורה.

במקביל להתרחשויות הללו, בגוף 'העדה החרדית' קראו לציבור הרחב לצאת ולהשתתף במחאות בעקבות החלטת גורמי האכיפה.