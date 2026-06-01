מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר (שני) על הצטרפותו של סא"ל במיל' ועו"ד שמוליק ברזילי לשורות המפלגה.

ברזילי, אב לחמישה ובן הציונות הדתית, הוא בוגר ישיבה תיכונית ומכינה קדם צבאית, אשר שימש בעבר כפרקליט בכיר ומנהל בתחום הפלילי בפרקליטות מחוז ירושלים במשך למעלה מ-15 שנים.

לצד פעילותו המשפטית, הוא קצין מילואים קרבי המשמש כיום כרמ"ט חטיבת יפתח, ומאז השבעה באוקטובר שירת כ-450 ימי מילואים.

עם פרוץ המלחמה התייצב ברזילי לשירות, ופיקד על גדוד מילואים של יוצאי יחידת אגוז אשר תחת פיקודו לחם ברצועת עזה באזורי החוף, סג'עייה, מחנות המרכז ורימאל. בהמשך, בסוף שנת 2024, נכנס הגדוד ללחימה גם בגזרה המערבית בדרום לבנון, ואף נבחר לגדוד מצטיין נשיא המדינה.

במפלגה ציינו כי במהלך שירותו הציבורי בפרקליטות טיפל ברזילי בתיקי טרור, פשיעה חמורה ורצח, ולקח חלק בניהול תיקים ציבוריים ומשפטיים משמעותיים אשר הותירו חותם בפסקי דין שעסקו בהחמרת הענישה.

עם הצטרפותו למפלגה, מסר עו"ד ברזילי: "כאיש ימין וכבן הציונות הדתית, אני רואה במפלגת ישראל ביתנו בית פוליטי ברור עבור מי שמאמינים במנהיגות אחראית, החותרת להשגת ביטחון לאומי ממשי המבוסס על הכרעת האויב".

הוא הוסיף כי ניסיונו המצטבר בתחומי המשפט והביטחון יאפשר לו לפעול לתיקון, עיצוב והשפעה מבפנים, והוסיף כי ישראל ביתנו התנגדה בזמן אמת לתפיסת ההכלה מול חמאס.

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בירך על המהלך ומסר: "אני מברך את סא"ל במיל' ועו"ד שמוליק ברזילי על הצטרפותו לישראל ביתנו. שמוליק הוא לא איש של סיסמאות, הוא איש של מעשים".

ליברמן הדגיש כי מאז 7 באוקטובר לחם ברזילי ופיקד בחזית, וציין כי המפלגה מהווה את הבית של הימין הציוני המשרת, אשר אינו מקבל השתמטות ופועל למען אזרחי המדינה.

מהמפלגה נמסר כי: "הצטרפותו של ברזילי היא חלק מהרחבת השורות של ישראל ביתנו ופנייתה לקהלים רחבים בימין הישראלי, בדגש על מאוכזבי הליכוד והציונות הדתית. הוא מצטרף לשורה של דמויות המזוהות עם קהלים אלו שהצטרפו לאחרונה למפלגה, ובהן ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, ראש עיריית בית שאן לשעבר רפי בן שטרית, ממובילי מאבק החטופים שרון שרעבי, וקצין המילואים ישראל בן שטרית".