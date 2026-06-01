תלמיד בן 12 חשף אבן חן נדירה ויפהפייה בת 1,500 שנה במהלך חפירה ארכיאולוגית-חינוכית בגן הלאומי כורזים. האבן, מסוג Nicolo בצבע כחול עמוק, מתוארכת לתקופה הרומית או הביזנטית.

את הממצא היוקרתי מצא אלון הורביץ, תלמיד כיתה ו’ מבית הספר היסודי האזורי "רמת כורזים" של המועצה האזורית מבואות החרמון, במהלך היום האחרון לפעילות החפירות של השכבה.

החפירה התקיימה כחלק מפרויקט חינוכי-קהילתי שנתי שמובל על ידי רשות הטבע והגנים ובליווי מדעי של אוניברסיטת אריאל.

במסגרת התוכנית, תלמידי האזור לוקחים חלק פעיל בחשיפת העבר, משתתפים בסיורים מודרכים, לומדים על אורח החיים בעת העתיקה ומתנסים בטכניקות קדומות. דקות ספורות לפני סיום הפעילות, הפיכת האדמה המקומית הולידה רגע דרמטי שבו נחשף התכשיט מעומק הקרקע.

לדברי מנהל החפירה, ד"ר אחיה כהן-תבור, מדובר בסוג יוקרתי של אגת שהיה מקובל בעולם הרומי בתכשיטים ובטבעות חותם, ונהג לשמש כסמל סטטוס המעיד על עושר ומעמד חברתי גבוה. הממצא הנוכחי מספק עדות ישירה לכך שלצד חיי היומיום והחקלאות, התקיימה בכורזים הקדומה תרבות עשירה של עיטור, מסחר ומותרות. הגן הלאומי כורזים משמר שרידים ארכיאולוגיים של כפר יהודי קדום ומפואר, שהתקיים ברציפות מימי בית שני ועד לתקופת הגאונים.

ד"ר דרור בן-יוסף, ארכיאולוג וממונה מורשת במחוז צפון של רשות הטבע והגנים, מסר, "מציאת אבן חן שנועדה לשיבוץ בתכשיט היא אירוע חריג ומרגש במיוחד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל. החפירות החינוכיות שאנו מובילים בגנים הלאומיים ובאתרי המורשת אינן רק עבודה מדעית, אלא נדבך חינוכי מרכזי שמטרתו ליצור קשר בלתי אמצעי ועמוק בין הדור הצעיר לבין ההיסטוריה והשורשים של כולנו. המפגש המוחשי של אלון עם חפץ אישי שהותיר אחריו אדם שחי פה לפני 1,500 שנה, הוא בדיוק הרגע שבו המורשת הופכת מסיפור בספר לחוויה חיה ומחברת".

ד"ר אחיה כהן-תבור הוסיף, "ממצאים קטנים כאלה פותחים בפנינו חלון גדול לחיים האישיים של תושבי כורזים הקדומה לא רק למבנים ולרחובות, אלא גם לעולמות של יופי, מעמד וקשרים אנושיים. השותפות המדעית, המחקרית והחינוכית בין רשות הטבע והגנים, אוניברסיטת אריאל והקהילה המקומית מייצרת ארכיאולוגיה משמעותית וחיונית".

אלון הורביץ, התלמיד שמצא את האבן, שיתף בהתרגשות, "אחרי שלושה ימים של חפירות, בערך עשר דקות לפני שסיימנו, חפרתי עם המקוש ופתאום ראיתי משהו כחול, עגול ומיוחד. הרמתי אותו והראיתי לארכיאולוג. כשהבנתי שמדובר במשהו נדיר הרגשתי ממש שמח וגאה. קיבלתי הרבה פירגון מהחברים, מהמורים ומהמשפחה".