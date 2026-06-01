במהלך המצעד השנתי למען ישראל שנערך ברחובות ניו יורק, שוחח ערוץ 7 עם אבידע בכר, תושב קיבוץ בארי שנפצע באורח קשה באירועי השבעה באוקטובר, ואיבד באותו אסון את אשתו ואת בנו.

בכר, שצעד לצד חבריו מהקיבוץ, הביע התרגשות רבה מהתמיכה הרחבה לה זכו הצועדים מצד הקהילה היהודית והאזרחים המקוממים. בדבריו הדגיש את החיבור העמוק בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות.

הוא הוסיף כי, "לראות את העוצמה הזאת נותן לנו הרבה כוח להמשיך ולהיות שם בארץ עם עזרה מטורפת מהתפוצות. ובסוף, ליישב ולחזק את המקום הכי טוב שאפשר".

הוא ציין כי למרות הקשיים הרבים, המדינה נותרת הבית הלאומי של כולנו. בכר הבהיר: "אנחנו נחזור הביתה, אנחנו נשקם את כל מה שנהרס, וכמו שכתוב בשלט, אנחנו נעשה את זה חזק יותר".

כאשר נשאל לגבי המאמץ הפיזי הכרוך בצעידה עם הפציעה ממנה הוא סובל, השיב בכר כי הוא אינו רואה בכך מאמץ אלא חלק בלתי נפרד מהבחירה שלו בחיים והפצת אנרגיה חיובית. "הרגל זה משהו שהוא קיים, אבל אנחנו בסוף רוצים בחיים ובוחרים בחיים", הסביר.

הוא הוסיף כי גם בדברים הלא טובים שקורים, יש לנסות ולראות את הטוב, וסיכם כי "בסוף עם ישראל חי והכי טוב בעולם".

לסיום שיתף בתגובות החמות והחיבוקים שהוא מקבל מהאנשים הרבים שניגשים אליו במהלך הצעידה ברחובות ניו יורק. הוא ביקש להודות לכל התומכים והמחבקים ואמר, "הדברים שאני אומר זה מחמם את הלב, זה מחמם את הרגל, זה מחמם את הכל. המון תודה על הכל".