נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא נאום תקיף וחריף במסגרת כנס של לשכת עורכי הדין, שבו התרכז בסכנות הנירמול ואובדן הגבולות במרחב הציבורי.

בדבריו הדגיש השופט עמית כי השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא כיום בנקודת שפל חסרת תקדים.

עמית ציין כי ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה, נדמה שהשיח הציבורי חזר לנקודה שבה היה ערב פריצתה, הכוללת רטוריקה של פילוג ומאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט בשיח בוטה וביוזמות חקיקה.

הנשיא עמית התייחס בדבריו להשתלחויות של אנשי ציבור וגורמים פוליטיים בשופטים מכהנים בשפה מזלזלת ובכינויי גנאי דוגמת "אויבי האומה", "הם לא שלישראל" ו"שודדים ובריונים".

עמית הגדיר את הנירמול כחומר מאלחש אשר הופך חריגות בלתי מתקבלות על הדעת למציאות שגורה, והתריע כי הקו האדום הבא הוא שחיקת מושג האמת ומעבר של השיח הציבורי ממימד המציאות אל מימד הפייק.

לטענתו, רבים ממי שעושים שימוש בפייק עושים זאת מתוך מטרה מוגדרת לשחוק את ערכה של האמת כדי להכשיר הכחשת פסקי דין והתעלמות מחובות על פי חוק.

במהלך הנאום הציג השופט עמית כמה דוגמאות למידע כוזב שהופץ לאחרונה, ובהן הפרסומים לפיהם בג"ץ נתן החלטה על חלוקת הכותל המערבי, בעוד שאותה החלטה עסקה בכלל באכיפת עמדתה של הממשלה עצמה.

דוגמה נוספת שהציג היא "פייק הפרימטר", במסגרתו ממוחזרות עתירות משנת 2018 כדי לטעון בכזב כי בית המשפט התערב במדיניות ההגנה של צה"ל ברצועת עזה. כמו כן, הדף עמית את הטענה כאילו בחר את עצמו לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, והבהיר כי בחירתו נעשתה כחוק בוועדה לבחירת שופטים שבה הוא עצמו לא השתתף בהצבעה.

הנשיא עמית מתח ביקורת על שר המשפטים המכהן כיו"ר הוועדה, וציין כי כינוס הוועדה נעשה בידיעתו ועל דעתו של השר, אשר בחר להחזיק את המקל משני קצותיו, לא להגיע לישיבה בעצמו ואחר כך להכחיש כל נגיעה בבחירת הנשיא.

עמית גינה גם את ההשתלחויות האישיות והבוטות שהופנו לאחרונה כלפי המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג, עקב מילוי תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. הנשיא הבהיר באופן נחרץ כי הפייק והמתקפות השונות לא ירתיעו את הרשות השופטת, וכי השופטים לא ייראו ולא ייחתו מפני איש.

לדבריו, "אנו נוסיף לעמוד על משמר שלטון החוק וערכי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אנו נוסיף למלא את שליחותנו בשירות הציבור, ללא מורא וללא משוא פנים".

בהמשך דבריו ציטט השופט עמית את השופט עוזי פוגלמן, אשר התייחס בעבר כיו"ר ועדת הבחירות לסכנות הטמונות בתכני "דיפ פייק" וציין כי הם, "עלולים לערער בקרב הציבור את האמונה בכך שיש אמת בבחירות בכלל: אם כל דבר אפשר לזייף, מדוע להאמין בדבר כלשהו? מכאן שגלומה בהם סכנה לעצם קיום הליכי הבחירות ולקיום המערכת הדמוקרטית".

עמית חתם את נאומו בקריאה להציב חומה ברורה בין עובדה לבדיה, לוודא שלשקר יהיה מחיר משפטי וחברתי, ולהוקיע את השיח המבזה תוך מחויבות משותפת לבלימת המדרון החלקלק.