היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה נשאה נאום תקיף וחריף בטקס פתיחת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת, שבו הציגה ביקורת נוקבת על המהלכים המקודמים נגד מערכת המשפט.

בדבריה הדגישה היועמ"שית כי הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית האץ מאוד בתקופת המלחמה, וכי המדינה מצויה כעת בעיצומו של "שלב ב'" של הרפורמה המשפטית, אותו הגדירה כפאזה קיצונית יותר של המהלך.

לדבריה, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, "נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים" המציב סימן שאלה על עצם הרעיון שנדרש ריסון על כוחו של השלטון.

בדבריה הציגה היועמ"שית שתי מגמות עכשוויות מסוכנות, כשהראשונה שבהן היא נרמול אי-ציות להחלטות בית המשפט מצד הרשות המבצעת.

היא הביאה כדוגמה אקטואלית את פסיקת בג"ץ בעניין חובת הגיוס לצה"ל ואכיפת המדיניות למניעת הטבות כלכליות ממשתמטים, וציינה כי הממשלה למעשה אינה מבצעת את ההחלטה הברורה ומגלה התנערות הפוגעת בגיוס.

"לא ניתן לשתף פעולה, מבחינה משפטית, עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים; וביד השנייה הממשלה מאפשרת השתמטות המונית, ויש שיאמרו אף מעודדת אותה", אמרה היועמ"שית בנאומה.

המגמה המסוכנת השנייה שעליה הצביעה היא ההשתלטות הפוליטית על אכיפת החוק, תוך התמקדות בחוק הפיצול ובחוק מח"ש המקודמים בימים אלה בכנסת. היועמ"שית הבהירה כי חוק ה"פיצול" אינו שינוי ארגוני טכני אלא ריסוק המעמד המקצועי והעצמאי של היועץ המשפטי לממשלה ושל התובע הכללי, תוך יצירת מנגנונים למיסוד השפעה פוליטית בתיקים קונקרטיים.

היא ציינה כי מהלך זה משליך לפח ההיסטוריה את לקחי פרשת בר-און חברון ומסקנות ועדת שמגר, אשר שללה לחלוטין את רעיון הפיצול וקבעה כי שומרי הסף חייבים ליהנות מאי-תלות בדרג הפוליטי.

בנוגע לחוק מח"ש, התריעה היועמ"שית כי הצעת החוק מביאה להסרת החיץ בין המחלקה לחקירת שוטרים לבין הדרג הפוליטי, ובכך תרתע חוקרים מלעסוק בתיקים של אנשי שלטון ומקורביהם. היא הזכירה כי ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים הנוכחי קבעה פה אחד כי מח"ש חייבת להיוותר עצמאית וא-פוליטית, אך הצעת החוק הנוכחית מתעלמת מכך ובונה מודל פוליטי שאין לו תקדים בעולם.

היועמ"שית סיכמה כי המחירים של צעדים אלו יהיו כבדים מאוד ויפתחו פתח לשחיתות בקנה מידה גדול, אך הבהירה כי המשפטנים בשירות הציבורי ימשיכו לעמוד על גבולות הדין ולא יירתעו מהיחס הלא הולם והאיומים שבהם הם נתקלים.