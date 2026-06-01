עמותת יוצאי סיירת גבעתי פרסמה היום (שני) קריאה לציבור להגיע להלווייתו של סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל, לוחם סיירת גבעתי שנפל אתמול במהלך פעילות מבצעית בלבנון.

טיוקין היה עולה חדש, ולפי העמותה אין לו בארץ בני משפחה רבים מלבד אמו וסבו, לאחר שאביו הלך לעולמו.

במקביל, חבריו לצוות ולוחמי היחידה ממשיכים בלחימה בתוך שטח לבנון, ועל כן ככל הנראה לא יוכלו להשתתף בהלוויה.

בעקבות המצב, פנו בעמותה ובקרב חבריו ליחידה לציבור הרחב בבקשה להגיע להלוויה וללוות את הלוחם בדרכו האחרונה.

נציגי הסיירת והעמותה ביקשו להפיץ את הקריאה בקבוצות השונות וברשתות החברתיות, במטרה להביא להשתתפות רחבה ככל האפשר בטקס, "לעשות מאמץ ולהגיע להלוויה ולתת ללוחם הגיבור את הכבוד הראוי לו בדרכו האחרונה".

הלווייתו של סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל תיערך הערב בשעה 17:00 בבית העלמין הצבאי באשקלון.