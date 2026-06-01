ועדת הכנסת תקיים היום (שני) וביום רביעי שני דיונים בהצעת החוק שהגיש ח"כ אביחי בוארון להקמת ועדה ציבורית לקביעת שכרם של נושאי המשרה.

לפי המנגנון המוצע, שכר נשיא המדינה יהווה 100% מהשכר שייקבע, בעוד שכרם של ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון יעמוד על 95% ממנו.

שרים ושופטי בית המשפט העליון יקבלו 90%, חברי כנסת ונשיאי בית משפט שלום יקבלו 75%, ובעלי תפקידים נוספים יקבלו 80%.

כיום, שכרו החודשי ברוטו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, מוערך בלמעלה מ-110 אלף שקל, של הנשיא יצחק הרצוג בכ-75 אלף שקל, ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו בכ-65 אלף שקל.

השופטים הביעו התנגדות למנגנון המוצע וחוששים מפגיעה בשכרם ומעיוותים, שכן אם תקרת השכר תיקבע לפי שכר הנשיא הנוכחי, שכר נשיא העליון הבא ירד.

לפי הצעת החוק, שכרם של שופטים מכהנים לא יפגע והשינוי אמור לחול רק על שופטים חדשים, אך החוק צפוי להוביל לירידת שכר של שופטים מכהנים שיתקדמו בדרגתם או ייבחרו לנשיא העליון, דבר שיביא לפי ההערכות במשרד המשפטים לגל שקט של פרישת שופטים.

בכנסת מעריכים כי תקרת השכר שתיקבע בוועדה תעמוד על כ-90 אלף שקל ברוטו בחודש, בדומה לשכר הרמטכ"ל. קביעה זו צפויה להביא להעלאת שכרם של יתר נושא המשרה בדרגות שמתחת, ובהם השרים, חברי הכנסת והניצבים במשטרה.